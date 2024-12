VI-gast schokt Genee met ‘vreemde opmerking’: ‘Waar slaat dit nou weer op?! Wat een onzin!’

De afwezigheid van Leonne Stentler kwam maandagavond ter sprake bij Vandaag Inside. De hoofdpersonen van het SBS6-programma zijn duidelijk geen fan van de vrouwelijke analiste.

“Die heb ik wel gemist, want ik had wat vragen over hoog druk zetten enzovoort, dan moet ik altijd naar die juffrouw luisteren”, is De Snor cynisch. “Hebben ze geen vervanger voor haar?”, vraagt Wilfred Genee zich af. Chris Woerts komt met een opmerkelijke verklaring: “Er waren geen vrouwen meer.”

'Het valt nog mee dat het een blanke vrouw is'

De zakenman blijft vervolgens verbazen met zijn uitleg. “Ze moeten daar een vrouw hebben staan. Er móét daar een vrouw neergezet worden. Bühnewerk, inclusiviteit, neutraliteit en noem het maar op”, zegt Woerts. Johan Derksen gaat mee met de vaste Vandaag Inside-gast. “Het valt nog mee dat het een blanke vrouw is”, stelt de televisiepersoonlijkheid. “Jongens, laten we nou een beetje…”, haakt Genee kort in.

Woerts trekt zich hier niks van aan en begint een verhaal over een Volvo-reclame. “Een prachtige Volvo op een klif. Dan stappen er vier mensen uit: drie blanken en één van kleur. Dat gebeurt nooit meer”, beweert hij. “Wat is dat nou voor onzin?! Waar slaat dit nou weer op?! Wat een vreemde opmerking”, antwoordt een gechoqueerde Genee.

“Je wordt helemaal gek van die commercials, die allemaal bedacht worden door reclamemensen in Amsterdam, die allemaal inclusief moeten zijn”, reageert Woerts. Derksen: “Ja, maar bedrijven bestellen dat.” Woerts: “Ja, dat wordt dat natuurlijk uitgevoerd.”

