Mikautadze slachtoffer van gewapende overval

is zondagavond het slachtoffer geworden van een gewapende overval, zo meldt Actu Lyon. De voormalig Ajacied werd beroofd na afloop van het Ligue 1-duel tussen zijn club Olympique Lyon en OGC Nice (4-1).

Mikautadze kwam zondag met Olympique Lyon in actie tegen OGC Nice. De aanvaller kwam zo’n twintig minuten voor tijd binnen de lijnen in het met 4-1 gewonnen duel. Lang kon de Georgiër niet genieten van de zege, want hij is die avond het slachtoffer geworden van een gewapende overval.

Volgens Actu Lyon werd de spits na afloop van de wedstrijd staande gehouden door twee gewapende mannen. De twee drongen vervolgens zijn huis binnen en namen spullen ter waarde van 150.000 tot 200.000 euro mee. Toen de politie aankwam, waren de overvallers al vertrokken. Ze worden momenteel nog steeds gezocht.

Mikautadze maakte in de zomer van 2023 de overstap van FC Metz naar Ajax, maar wist in de Johan Cruijff ArenA niet uit de verf te komen. De Amsterdammers besloten hem daarop in januari weer te verhuren aan Metz, dat begin juli de koopoptie lichtte. Afgelopen zomer was de Georgiër met zijn land actief op het Europees kampioenschap, waar hij gedeeld topscorer werd. Na het toernooi in Duitsland werd de spits door Metz met winst doorverkocht aan Lyon.

