Go Ahead Eagles verpulvert NEC met ongekende eerste helft

Go Ahead Eagles heeft zaterdagmiddag gewonnen van NEC. Door een bliksemstart van de Deventenaren, die drie keer scoorden in de eerste tien minuten, was de wedstrijd al beslist voor deze goed en wel begonnen was: 5-0. Oliver Edvardsen was de gevierde man met een valse hattrick, waarvan hij de eerste twee treffers binnen zes minuten maakte. Enric LLansana en Dean James, uit een prachtige vrije trap, waren de andere doelpuntenmakers namens Go Ahead Eagles.

NEC, dat slechts één van de laatste twintig wedstrijden in Deventer wist te winnen, startte deze keer met Vito van Crooij en Sontje Hansen als buitenspelers. Verder hoopte trainer Rogier Meijer voort te borduren op de goede, maar wel verloren, wedstrijden tegen FC Utrecht en Ajax. Voor beide teams was dit vooraf een belangrijke wedstrijd in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. Go Ahead Eagles stond op de achtste plek, de laatste plek die recht geeft op deelname en NEC vlak daaronder op de tiende plek. Het verschil in punten was slechts twee. Met een overwinning zou NEC dus de achtste plek over nemen van Go Ahead Eagles.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Eagles op weg naar monsterzege: NEC op grote achterstand na razendsnelle hattrick

Dat ook deze wedstrijd in Deventer lastig ging worden voor de Nijmegenaren werd al snel duidelijk. In de 5e minuut gleed Oliver Edvardsen een knappe lage voorzet van Mats Deijl bij de tweede paal binnen: 1-0. Nog voor het publiek in De Adelaarshorst goed en wel uitgejuicht was lag de bal nogmaals in het doel van keeper Robin Roefs. Weer was het Oliver Edvardsen die scoorde. Hij probeerde het eerst vanaf de rand van het strafschopgebied, maar schoot de bal tegen een medespeler aan. Hij pikte echter razendsnel de rebound op en schoot de bal alsnog achter Roefs: 2-0. In de tiende minuut leed aanvoerder Bram Nuytinck makkelijk balverlies waarna Go Ahead Eagles razendsnel counterde. Aan het eind van de counter schoot Llansana op aangeven van Jakob Breum de bal met een droge schuiver in de verre hoek: 3-0.

Net toen NEC wat meer grip leek te krijgen werd in de 25e minuut de rode loper weer uitgelegd voor Oliver Edvardsen. Nuytinck schoot een lage voorzet hoog in de lucht, waarna de NEC verdedigers de bal tot twee keer toe lieten stuiteren vlak bij het doel. Omdat niemand de bal weg werkte pakt Oliver Edvardsen de bal maar op om met een laag schot uit de draai zijn hattrick te voltooien: 4-0. Omdat Go Ahead NEC daarna spaarde was dat ook de ruststand.

Na rust was het spelbeeld hetzelfde. NEC speelde zeer matig en Go Ahead profiteerde van de fouten die NEC maakte. In de 57e minuut mocht linksback James aanleggen voor een vrije trap aan de rechterkant van het strafschopgebied. De oud-Volendammer schoot de bal prachtig in de bovenhoek, Roefs kansloos latend: 5-0. Daarna geloofden beide teams het wel en kroop de wedstrijd richting het einde.

Door de klinkende overwinning nestelt Go Ahead zich steviger in de top tien. Volgende week vervolgt het de jacht op een play-off ticket met de beladen uitwedstrijd tegen FC Utrecht. NEC gaat de wonden likken en gaat volgende week zondag thuis tegen Sparta op zoek naar eerherstel.

