Eagles op weg naar monsterzege: NEC op grote achterstand na razendsnelle hattrick

Go Ahead Eagles is zaterdag bezig een enorm pak slaag uit te delen aan NEC. Al na 24 (!) minuten staat het maar liefst 4-0 in de Adelaarshorst. is met drie treffers vooralsnog de grote man aan de zijde van de Deventenaren.

Hoewel het gat op de ranglijst tussen Go Ahead (achtste) en NEC (tiende) maar twee punten bedraagt, is het vooralsnog een schiettent in Deventer. Binnen zes minuten was doelman Robin Roefs van de Nijmegenaren al twee keer gepasseerd door Edvardsen. De eerste tien minuten van het duel waren bovendien nog niet verstreken toen Eric Llansana er zelfs 3-0 van maakte.

Binnen het halve uur lag ook de vierde van de avond erin. De NEC-defensie kreeg een hoog opstuitende bal maar niet weggewerkt uit de eigen zestien, waarna Edvardsen opnieuw kon toeslaan en op die manier zijn hattrick completeerde. Op dat moment waren er pas 25 minuten verstreken.

Oliver Edvardsen op recordschema Afonso Alves

De hattrick van Edvardsen is de snelste in de Eredivisie sinds 7 oktober 2007, zo melden de cijferfetisjisten van Opta. Destijds had de Braziliaan Afonso Alves er al na achttien minuten drie gemaakt namens de Friezen. In de tweede helft zou Alves er nog eens vier maken, waardoor hij de eerste en vooralsnog enige speler werd die zeven doelpunten in één Eredivisie-wedstrijd wist te maken. Heerenveen versloeg het arme Heracles die dag uiteindelijk met 9-0.

3 - Within 25 minutes, @GAEagles' Oliver Edvardsen scored the fastest hattrick in the @eredivisie since Afonso Alves for sc Heerenveen against Heracles Almelo on 7 October 2007 (within 18 minutes). Raptor. pic.twitter.com/hXyKyARJIm — OptaJohan (@OptaJohan) December 7, 2024

Rogier Meijer grijpt in na 33 pijnlijke minuten

NEC-trainer Rogier Meijer greep na 33 minuten keihard in: aanvoerder Bram Nuytinck en Brayann Pereira werden naar de kant gehaald, in hun plaatsen kwamen Thomas Ouwejan en Lefteris Lyratzis binnen de lijnen.

Een bliksemstart van Go Ahead Eagles ⚡



5' ⚽ Oliver Edvardsen

6' ⚽ Oliver Edvardsen

10' ⚽ Enric Llansana



De eerste ploeg die binnen 10 minuten op voorsprong komt in de Eredivisie sinds AZ in 2003.#gaenec — ESPN NL (@ESPNnl) December 7, 2024 Zelfspot bij de fans van N.E.C. 🫣#gaenec — ESPN NL (@ESPNnl) December 7, 2024

