Fans Go Ahead Eagles richten zich na bewogen week tot KNVB

De supporters van Go Ahead Eagles hebben zich tijdens de thuiswedstrijd tegen NAC Breda gericht tot de KNVB. De fans van de Deventenaren spreken zich uit tegen collectieve straffen in het voetbal en vragen de bond hier in de toekomst iets tegen te doen.

Go Ahead Eagles werd vorig weekend in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (3-3) niet gesteund door het de eigen supporters. Reden daarvoor was dat uitfans werden verboden door de Utrechtse veiligheidsdriehoek. Rondom de finale van de play-offs voor Europees voetbal in mei, die werd gewonnen door Go Ahead, ontstond er veel onrust rondom Stadion Galgenwaard. Daarbij raakten hooligans slaag met de Mobiele Eenheid. Voor de rellen werden 57 mensen vervolgd, waarvan er vier supporters van de Deventenaren zijn.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Paul Bosvelt hoort 'straf' voor woedende Instagram-post na Utrecht - Eagles

Zaterdagmiddag hebben de supporters van Go Ahead Eagles in De Adelaarshorst hun onvrede over de collectieve straf geuit. Tijdens de thuiswedstrijd tegen NAC Breda hielden supporters een bord omhoog, waarmee ze om een kerstcadeau vragen. “Collectieve straffen stoppen”, luidt de wens van de fans. Uit het bord wordt verder duidelijk dat de supporters van Go Ahead willen dat de KNVB ingrijpt en een einde maakt aan collectieve straffen voor supporters van alle clubs.

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noah Ohio ontroerd door bijzondere ontmoeting: 'Heeft diepe indruk op me gemaakt'

FC Utrecht-aanvaller Noah Ohio vertelt over een moment dat diepe indruk op hem maakte.