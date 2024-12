Winston Bogarde geeft zijn mening na 'stomme vraag' over Matthijs de Ligt

is door de jaren heen niet langzamer geworden, maar positioneel wat ‘minder goed’ gaan staan. Dat zegt Winston Bogarde zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN althans. Hans Kraay junior vond het een ‘stomme’ vraag, maar besloot die uiteindelijk toch te stellen.

De Ligt maakte in de zomer van 2019 voor veel geld de overstap naar Juventus, alvorens drie jaar later aan te sluiten bij Bayern München. Hoewel De Ligt tijdens zijn eerste seizoen in Duitsland meteen landskampioen werd, is het huwelijk met Bayern München niet bepaald een succesverhaal geworden. Na twee jaar kwam de samenwerking tussen Der Rekordmeister en De Ligt alweer tot een einde en verkaste hij naar Manchester United, waar hij een moeizame start beleefde. In de tussentijd kon De Ligt ook in het shirt van het Nederlands elftal geen onomstreden indruk maken, waardoor zijn ontwikkeling veel vragen opriep.

Kraay jr. ziet zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie zijn kans schoon. “Mag ik iets heel stoms vragen? Nee? Dan haal ik stoms eraf, maar de mensen thuis mogen het stom vinden. Is Matthijs de Ligt iets trager geworden de afgelopen jaren ten opzichte van zijn Ajax-tijd?”, zo vraagt de verslaggever. Aan tafel zitten onder meer René Hake en Bogarde. Hake werkte tijdens de eerste maanden van dit seizoen met De Ligt samen bij Manchester United, terwijl Bogarde de centrale verdediger al goed kende van hun gezamenlijke periode bij Ajax. Bovendien begeleidt Bogarde De Ligt inmiddels ook individueel, evenals Jorrel Hato (Ajax) en Ryan Flamingo (PSV).

Bogarde geeft antwoord op ‘stomme vraag’

Bogarde heeft wel een verklaring voor de moeizame ontwikkeling van De Ligt sinds zijn veertrek bij Ajax. “Ik denk niet per se iets trager, maar ik denk dat hij positioneel iets minder goed staat. Hij is niet de allersnelste wat dat betreft, maar het gaat erom hoe je positioneel staat, waardoor je je snelheid juist een beetje gaat compenseren. Als je positioneel al iets beter staat en iets meer afstand neemt, dan lijkt het net alsof hij snel is, maar dan schat hij de situatie gewoon goed in”, zo vertelt de voormalig verdediger van Ajax, in 1995 winnaar van de Champions League.

Hake denkt dat De Ligt ‘veel wedstrijden’ nodig heeft om zich op dat vlak te ontwikkelen. “Daar zijn we met hem ook veel mee bezig geweest, maar het gaat ook om het aanpassen aan de intensiteit van de Premier League”, zo stelt de voormalig assistent van Erik ten Hag bij Manchester United. Volgens Hake schakelen de clubs in de Premier League ‘wel wat sneller’ dan in de Duitse Bundesliga, waar De Ligt de voorgaande twee seizoenen speelde, en helpt het ook niet mee dat hij pas laat in de zomer, na een EK met Oranje, aansloot bij Manchester United. De Ligt kwam tot op heden 21 keer in actie voor The Red Devils, die in de Premier League een teleurstellende dertiende plaats bezetten.

