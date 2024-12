Kwakman ziet 'wonder' in Nijmegen en pakt dissonanten van Ajax aan

Het was wonderbaarlijk dat NEC – Ajax halverwege 1-1 stond, vindt Kees Kwakman. De analist van ESPN was in de pauze erg kritisch op Ajax en wees meerdere dissonanten aan.

NEC kwam in de dertiende minuut op voorsprong. Devyne Rensch stond aan de verkeerde kant te dekken, waardoor NEC-aanvaller Basar Önal op simpele wijze alleen voor Ajax-doelman Remko Pasveer kon worden gezet door Calvin Verdonk. De pass van Verdonk was perfect op maat, waarna de 1-0 van NEC volgde. Het was nota bene oud-Ajacied Sontje Hansen die de openingstreffer maakte.

Kwakman wees echter ook naar Josip Sutalo, die aan de rand van de middencirkel stond toen Önal werd bediend door Verdonk. “Sutalo dekt daar helemaal door, maar hij moet rugdekking geven aan Rensch. Kaplan moet naar binnen komen. Dit staat helemaal scheef. Rensch moet een beetje kiezen tussen twee man, maar hij verwacht ook dat Sutalo daar staat. Verdonk verstuurt daarna een fantastische bal. Hij heeft echt gezien waar de ruimte ligt en geeft de bal met de juiste snelheid. Hansen is scherper dan Hato, dat zegt ook iets.”

De nieuwkomers in de basiself vallen tegen, vond Kwakman. “Ik vind Hlynsson, maar ook met name Kaplan en Van den Boomen heel erg zwak.” Kwakman noemde het ‘wonderlijk’ dat het 1-1 staat bij rust. “Nuytinck is Weghorst helemaal kwijt. Hij loopt helemaal terug naar het doel, ik weet niet wat hij daar aan het doen is. Ajax mag z’n handen dichtknijpen dat het 1-1 staat." Vlak na de pauze maakte Wout Weghorst zelfs de 1-2 voor Ajax.

