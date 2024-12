Teruglezen: Zo verliep de loting van de achtste finale van de KNVB Beker

Omdat de loting nog even op zich laat wachten, kunnen we in de tussentijd nog even terugblikken op de ronde die achter ons ligt. Twee Eredivie-clubs vlogen eruit tegen een opponent uit het amateurvoetbal. Fortuna Sittard was dinsdag de eerste club van het hoogste niveau die zich liet verrassen: op bezoek bij Quick Boys verloor de ploeg van Danny Buijs met 3-1. Donderdag was het de beurt aan Willem II, dat met 2-0 ten onder ging bij Rijnsburgse Boys. Die laatste club wordt getraind door René van der Kooij, die vorig jaar met Hercules verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Ajax.