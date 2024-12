Liverpool nog altijd foutloos in Champions League, negatieve hoofdrol Van de Beek

Liverpool heeft ook zijn zesde wedstrijd in de Champions League weten te winnen. In een uitwedstrijd bij Girona werd er niet sprankelend gevoetbald, maar wel gewonnen. Een discutabele strafschop na een overtreding van zorgde na een uur voor de enige treffer van de avond. Mohammed Salah was degene die scoorde: 0-1.

Liverpool was nog foutloos in de Champions League met vijftien punten uit vijf duels. Met een overwinning bij Girona zou de ploeg van Arne Slot uitstekende zaken doen om bij de eerste acht te eindigen die zich direct plaatsen voor de laatste zestien zonder een tussenronde te spelen. Girona vindt zichzelf aan de andere kant terug in de onderste regionen van de Champions League met nog maar drie punten. Met nog wedstrijden tegen Liverpool, Arsenal en AC Milan voor de boeg lijkt alleen een wonder nog tussen Girona en Europese uitschakeling te staan.

Tegen de verwachting in deed Girona in de eerste helft absoluut niet onder voor Liverpool. Darwin Núñez en Joe Gomez kregen in de openingsfase kansen voor Liverpool, maar Girona kreeg de grootste kans uit de eerste helft via Daley Blind. De Nederlandse linksback dook ineens op voor het doel van de teruggekeerde Alisson Becker, maar hij trapte naast de bal. In de rebound voorkwam Alisson een treffer van Arnaut Danjuma. Girona bleef goed meedoen in de eerste helft en kwam er af en toe heel gevaarlijk uit met een counter. Zo waren Bryan Gil en Yaser Asprilla dicht bij een doelpunt. De ploeg van Arne Slot kreeg natuurlijk ook gewoon kansen, maar met name Núñez was een aantal keren niet scherp voor het doel.

Danjuma zorgde aan het begin van de tweede helft direct voor gevaar. Hij testte direct de scherpte van Alisson met een hard schot op doel en even later had Danjuma een knappe actie in huis waarna hij de bal wild de tribunes in schoot. Hierna nam Liverpool het initiatief over en begon de defensie van Girona af en toe scheurtjes te vertonen. Na een uur spelen kreeg Liverpool een cadeautje van de VAR toen Van de Beek licht achterop de hak bij Luis Diaz stond. De schoen van de Colombiaan vloog uit waardoor het vergrijp erger leek dan het was. De realiteit was dat de bal gewoon op de stip ging en Salah, die miste tegen Real Madrid, faalde ditmaal niet vanaf elf meter en zorgde voor de openingstreffer. Hierna was de angel uit de wedstrijd. Girona probeerde nog een resultaat te halen door meer de aanval te zoeken, maar het kwam niet tot uitgespeelde kansen. Aan de andere kant had Liverpool niet meer de drang om de score verder op te schroeven.

Door deze nederlaag is Girona zo goed als klaar in de Champions League. Liverpool is allesbehalve klaar en lijkt zich te gaan plaatsen voor de laatste zestien door bij de bovenste acht te eindigen in de League-fase. De ploeg van Arne Slot blijft dus perfect in de Champions League en zet de uitstekende seizoenstart voort. Aanstaande zaterdag is Fulham de tegenstander in de Premier League.