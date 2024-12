Michiel Kramer sluit winters vertrek bij RKC niet uit en noemt één club als 'goede optie'

(36) sluit niet uit dat hij komende transferperiode vertrekt bij RKC Waalwijk. De ervaren spits ziet wel heil in een overstap naar de top van de Keuken Kampioen Divisie en zou 'niet gelijk nee zeggen' als Excelsior zich bij hem zou melden.

RKC-trainer Henk Fraser zette Kramer dit seizoen nog niet één keer in zijn basisopstelling. De oud-spits van onder meer ADO Den Haag, Feyenoord en Sparta Rotterdam mocht tot op heden zeven keer invallen en kwam alles bij elkaar opgeteld tot 114 speelminuten, waarin hij niet eenmaal trefzeker was.

In de podcast FC Rijnmond van de gelijknamige zender geeft Kramer een voetblessure als verklaring voor zijn schaarse speelminuten. Daarnaast moest hij drie wedstrijden geschorst toekijken na de rode kaart die hij kreeg in het thuisduel met AZ (0-3) op 30 augustus. Kramer sluit niet uit dat hij komende winterse transferperiode zijn heil elders gaat zoeken. Dennis Kranenburg en Frank Stout opperen vervolgens Excelsior als mogelijke bestemming, ook omdat clubtopscorer RIchie Omorowa van de Kralingers momenteel geblesseerd is.

Kramer zegt zeker open te staan voor een eventueel dienstverband bij de kleinste profclub van Rotterdam: "Ik zeg echt niet gelijk 'nee' tegen een club die bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie meedoet. Het is een goede optie. Ik voel me goed en ik denk dat ik nog steeds van waarde kan zijn", aldus de ervaren spits. Met een eventuele overstap naar Excelsior zou Kramer de cirkel mooi rond maken: de spits speelde van 2001 tot 2006 in de jeugdopleiding van de Kralingers, maar vertrok uiteindelijk naar NAC Breda, waar hij in 2008 zijn profdebuut maakte.