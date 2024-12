Mike Verweij en Valentijn Driessen mengen zich in inzamelingsactie Serious Request

De inzamelingsactie van Serious Request eindigde dinsdag met een opbrengst van 11.513.485,- euro. Journalisten Mike Verweij en Valentijn Driessen van De Telegraaf blijken daarin ook een fraai aandeel te hebben gehad.

Serious Request is een geldinzamelingsactie die sinds 2004 jaarlijks georganiseerd wordt in de week voor kerst door NPO 3FM. Gedurende zes dagen nemen dj's van het radiostation plaats in een glazen huis, om radio te maken voor het goede doel. De donaties van dit jaar komen toe aan Metakids, dat het geld besteedt aan onderzoek naar metabole ziekten.

Verweij startte zelf ook een inzamelingsactie, door een ‘exclusieve voetbalervaring’ met de journalist te verloten onder zijn volgers op social media. De hoogste bieder zou een kijkje achter de schermen krijgen bij De Telegraaf Voetbalpodcast, waarin Verweij samen met Driessen en verslaggever Pim Sedee wekelijks de actualiteiten bespreekt, en samen met Verweij de wedstrijd Ajax - RKC Waalwijk van 11 januari mogen bijwonen op de perstribune van de Johan Cruijff ArenA.

Het hoogste bod blijkt een bedrag van 1550,- euro, dat dus volledig toekomt aan de inzamelingsactie van Serious Request.

