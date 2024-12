Niet voor gevoelige kijkers: Donnarumma zwaar gehavend na horrortrap in gezicht

Voor was de wedstrijd tussen AS Monaco en Paris Saint-Germain van korte duur. De Italiaanse keeper van de Parijzenaren moest in minuut 22 het veld ruimen na een kiezelharde charge in het gezicht. Op beelden is te zien hoe erg de schade is bij Donnarumma.

In de zeventiende minuut werd de Italiaan slachtoffer van een onwaarschijnlijk lompe actie van Monaco-rechtsback Wilfried Singo. De verdediger, die vlak daarvoor al een gele kaart had ontvangen, probeerde een diepe bal te halen met een uiterste krachtsinspanning. Singo wilde de bal vervolgens langs Donnarumma spelen, maar moest opspringen voor de uitkomende doelman. In de sprong plantte de verdediger, al dan niet onbewust, zijn noppen vol in het gezicht van de PSG-keeper. Opmerkelijk: de actie van Singo werd niet bestraft met een tweede gele kaart.

Artikel gaat verder onder video

Donnarumma bleef een minuut of vijf op het gras liggen en moest uiteindelijk zwaar gehavend het veld verlaten. Op internet verschenen kort na het moment beelden van de schade van de keeper, die meerdere hechtingen in het gezicht heeft. Het is nog niet duidelijk wat de verdere gevolgen zijn voor Donnarumma, die zijn ploeg overigens met 2-4 zag winnen, waardoor het nu een voorsprong van tien punten heeft op Monaco.

Bekijk hieronder de (gevoelige) beelden:

