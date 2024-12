'Kostas Lamprou keert halfjaar na vertrek bij Feyenoord terug in de Eredivisie'

staat op het punt terug te keren in de Eredivisie. De doelman zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord na het afgelopen seizoen lang zonder club, maar heeft woensdag zijn medische keuring ondergaan bij NAC Breda en zijn handtekening gezet onder een contract tot en met het einde van dit seizoen. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde TransferWatch althans. Lamprou stond in het verleden onder contract bij onder meer Ajax, Vitesse en PEC Zwolle.

Ajax verbaasde vriend en vijand door Lamprou in de zomer van 2017 te contracteren als derde doelman. Hij was in de jaren ervoor actief bij Feyenoord en Willem II. Na zeven wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax maakte hij in de zomer van 2019 transfervrij de overstap naar Vitesse en na omzwervingen bij RKC Waalwijk, PEC Zwolle en nogmaals Willem II keerde hij vorig jaar terug bij Feyenoord.

De Rotterdammers namen na het afgelopen seizoen afscheid van Lamprou, die dus opnieuw transfervrij op zoek kon gaan naar een nieuwe club. Die zoektocht heeft even geduurd, maar hij heeft nu dus eindelijk beet. Volgens TransferWatch is Lamprou woensdag medisch gekeurd door NAC en tekende hij een contract tot en met het einde van dit seizoen. Met de komst van Lamprou speelt de promovendus in op het aanstaande vertrek van Tein Troost naar Corky City FC. De 22-jarige doelman uit Breda wordt in de tweede seizoenshelft verhuurd aan de club uit Ierland.

Rivaliteit Willem II en NAC Breda

De transfer van Lamprou is toch wel beladen, gezien zijn verleden bij Willem II. Lamprou keepte 137 wedstrijden voor de rivaal van NAC Breda. Daarin moest hij 186 keer vissen. Zowel Willem II als NAC promoveerde eerder dit jaar naar de Eredivisie. De rivalen stonden onlangs nog tegenover elkaar in Tilburg. NAC stevende lange tijd af op een overwinning, maar na een doldwaze slotfase eindigde de ontmoeting uiteindelijk onbeslist (2-2).

