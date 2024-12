Opmerkelijk: degradatiekandidaat levert Speler van de Maand in de Eredivisie

is vrijdag uitgeroepen tot Speler van de Maand november in de Eredivisie. Dat is enigszins opmerkelijk, aangezien de vleugelaanvaller met PEC Zwolle slechts vier punten boven de gevreesde zestiende plaats staat.

PEC kende een prima novembermaand in de Eredivisie. De Zwollenaren speelden gelijk tegen Go Ahead Eagles (2-2), zegevierden over Fortuna Sittard (3-1) en Sparta Rotterdam (1-0) en verloren van Ajax (1-0).

Mbayo was in die reeks goed voor twee doelpunten en drie assists en dat heeft hem de uitverkiezing van Speler van de Maand november in de Eredivisie opgeleverd, maakt ESPN vrijdag bekend. PEC bivakkeert evenwel nog altijd in de onderste regionen van de competitie: het team van trainer Johnny Jansen staat met vijftien punten uit veertien duels twaalfde en heeft slechts vier punten meer dan nummer zestien Sparta Rotterdam.

Mbayo wordt dit seizoen door PEC gehuurd van KV Kortrijk. De 23-jarige rechtsbuiten staat na vijftien wedstrijden in alle competities op drie doelpunten en zeven assists. Hij is pas de tweede speler in de geschiedenis van PEC die de Speler van de Maand-bokaal in de Eredivisie wint, na Clint Leemans in het seizoen 2020/21.

Paxten Aaronson won overigens de prijs voor Talent van de Maand. De 21-jarige aanvallende middenvelder staat na zestien vijftien duels in alle competities voor FC Utrecht op vier doelpunten en twee assists.

