Opstelling Ajax: Farioli voert drie wijzigingen door tegen AZ

De opstellingen van AZ en Ajax voor de onderlinge wedstrijd van zondagmiddag zijn bekend. Bij beide ploegen worden meerdere wijzigingen doorgevoerd. Het duel tussen de huidige nummers zes en twee van de Eredivisie begint om 14.30 uur in het AFAS Stadion.

Ten opzichte van de midweekse wedstrijd tegen FC Utrecht (2-2) voert trainer Francesco Farioli drie wijzigingen door. Jordan Henderson en Kian Fitz-Jim nemen plaats op de bank; Branco van den Boomen en Davy Klaassen komen in de ploeg. Rechts voorin neemt Steven Berghuis de plek van Bertrand Traoré in.

Artikel gaat verder onder video

Bij AZ zijn er twee wijzigingen ten opzichte van de 1-0 overwinning op Heracles Almelo: Ernest Poku en Troy Parrott komen in de plaats van Kees Smit en Mexx Meerdink.

LEES OOK: Meerdink noemt Ajax-ster als bron van inspiratie

Ajax haalde weliswaar zeven punten uit de eerste drie competitieduels na de interlandbreak, maar zal zondagmiddag op bezoek bij AZ heel graag weer een keer een overtuigende wedstrijd op de mat willen leggen. De Amsterdammers mochten zowel in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, de uitwedstrijd tegen NEC én de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van geluk spreken dat er niet werd verloren. Op basis van de kansenverhouding hadden PEC Zwolle, NEC en FC Utrecht zomaar kunnen winnen en het eigenlijk wel verdiend om er met de drie punten vandoor te gaan.

Ajax heeft het lastig met AZ

AZ is de laatste jaren een geduchte tegenstander voor Ajax. De laatste Amsterdamse zege in de Eredivisie dateert van 25 april 2021, toen Ajax met 2-0 te sterk was. Daarna won AZ viermaal en werd twee keer gelijkgespeeld.

Opstelling AZ: Zoet; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Poku, Parrott, Van bommel

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Van den Boomen, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Akpom

Wat verwacht je van AZ - Ajax? Laden... 65.1% Winst AZ 14.2% Gelijkspel 20.7% Winst Ajax 2237 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Boer: ‘Wilde hem naar Ajax halen, maar we hadden een salarisplafond’

Frank de Boer heeft in 2015 een poging gedaan om een 34-voudig Oranje-international naar Ajax te halen.