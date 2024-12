Rentree bij Oranje in de maak? 'Op zijn positie is hij nog steeds de beste'

Karim El Ahmadi en Kenneth Perez zijn onder de indruk van de remontada van . De aanvaller is op dreef sinds hij bij Corinthians tekende, en in de laatste vijf wedstrijden scoorde hij vier keer. Zondag gebeurde dat zelfs met een omhaal.

Corinthians stond bij de komst van Memphis in de degradatiezone, uiteindelijk is de club op een verdienstelijke zevende plek geëindigd. In veertien duels voor Corinthians scoorde de Nederlander zeven goals en gaf hij vier assists.

"Hij heeft het geweldig gedaan", stelt Perez bij Dit Was Het Weekend. De analist probeert de Braziliaanse Serie A vervolgens te vergelijken met de Nederlandse Eredivisie. Het niveau ontloopt elkaar weinig volgens Perez. "Hier (in Brazilië, red.) lopen volwassenen spelers." Wel ziet Perez één belangrijk verschil: "Aanvallers doen weinig als ze de bal niet hebben. Aanvallers vallen aan, verdedigers verdedigen alleen. Daar moet Koeman wel een overweging in maken."

El Ahmadi vindt dat Depay ook weer in de gedachten van de bondscoach moet rondspelen. "Ik vind het knap wat hij heeft gedaan. Op basis van individuele kwaliteit vind ik hem eerlijk gezegd nog wel de beste spits van Nederland. Voor de goal en alles." Perez sluit zich aan bij zijn collega: "Daar ben ik het honderd procent mee eens. Al lijkt het, op basis van vandaag, een enorme momentenvoetballer te zijn geworden." Qua concurrentie heeft Depay momenteel vooral te maken met Joshua Zirkzee, Wout Weghorst en Brian Brobbey.

De analisten krijgen vervolgens de vraag voorgeschoteld of Memphis sowieso bij de selectie van Oranje moet zitten, voor de volgende interlandperiode in maart. Dan komt het Nederlands elftal uit in de vervolgronde van de Nations League. "Vind ik wel", antwoordt El Ahmadi, en Perez heeft dezelfde mening.

