Pep Guardiola: 'Ik maak veel fouten, slaap slecht en verteer mijn eten niet goed'

Pep Guardiola heeft moeite met de vormcrisis waar zijn Manchester City mee kampt. Voorafgaand aan de stadsderby tegen Manchester United is de Spaanse coach tegenover verschillende media ingegaan op wat de huidige situatie bij de club met hem doet.

Manchester City verkeert in de grootste crisis sinds dat Guardiola trainer is van de Engelse grootmacht. De club staat nog op een vierde plaats in de Premier League, maar won in alle competities slechts één van de afgelopen tien wedstrijden. Dat zijn uiterst zorgelijke cijfers voor Manchester City, zeker in aanloop naar de pikante stadsderby van aankomende zondag tegen Manchester United.

Artikel gaat verder onder video

De slechte resultaten doen wat met Guardiola, zo geeft hij na de verloren wedstrijd tegen Juventus toe: "Ik ben iemand die soms nerveus wordt. Ik heb slechte dagen, ik maak veel fouten en dat maakt me nerveus. Of ik soms mijn kalmte verlies? Ja. Ik slaap slechter en verteer mijn eten nu niet goed", is Guardiola eerlijk: "Ik moet altijd licht eten. Alleen soep ’s avonds. Maar ik ben dezelfde coach als vijf maanden geleden, degene die de Premier League-titel won."

LEES OOK: Mourinho komt met zeer venijnige sneer richting Guardiola

Guardiola vervolgt: "Het zal een jaar vol moeilijkheden zijn. We moeten continuïteit zien te vinden. Maar als we de volgende ronde van de Champions League weten te bereiken, zal het voor niemand gemakkelijk zijn om tegen ons te spelen", weet de trainer, die met Manchester City voorlopig op een 22e plaats in de hoofdfase van de Champions League staat. The Citizens hebben acht punten en moeten bij de eerste 24 eindigen om door te gaan.

Zover is het nog niet, want eerst wacht zondag de clash tegen Manchester United. The Red Devils staan op dit moment nog acht punten achter Manchester City, maar hopen van de crisis in het Eithad Stadium te profiteren.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Manchester United wil Feyenoord-revelatie komende zomer oppikken'

Manchester United is zeer geïnteresseerd in de diensten van een Feyenoord-talent.