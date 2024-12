PSV - Feyenoord op tv: hoe laat en op welke zender is de topper in Eindhoven te zien?

In de laatste speelronde van de Eredivisie voor de winterstop staat er met de ontmoeting tussen PSV en Feyenoord nog een heuse kraker op het programma. Hoe laat gaat de topper in Eindhoven van start en waar op televisie is die te zien?

Hoe laat begint PSV - Feyenoord?

De laatste Eredivisiezondag van dit kalenderjaar wordt om 12.15 uur afgetrapt met de ontmoeting tussen Sparta Rotterdam en Ajax, maar het hoofdgerecht gaat 135 minuten later van start. Oftewel, de topper tussen PSV en Feyenoord begint om 14.30 uur. Het duel staat onder leiding van Serdar Gözübüyük. De leidsman wordt geassisteerd door Erwin Zeinstra en Patrick Inia, terwijl Pol van Boekel dienst doet als VAR.

Op welke zender wordt PSV - Feyenoord uitgezonden?

ESPN is er zondagmiddag al vroeg bij. Om 13.30 uur kun je op ESPN 2 inschakelen voor de voorbeschouwing op de kraker tussen PSV en Feyenoord. De wedstrijd, die dus om 14.30 uur begint, wordt evenals de voorbeschouwing uitgezonden op ESPN 2.

Hoe gaan PSV en Feyenoord spelen?

Zowel PSV als Feyenoord kwam eerder deze week nog uit in de KNVB-beker. De verwachting is dat zowel Peter Bosz als Brian Priske meerdere wijzigingen doorvoert voor de topper in Eindhoven. Bij PSV is het nog de vraag of Johan Bakayoko en Rick Karsdorp fit genoeg zijn om te starten. Het Algemeen Dagblad verwacht Bakayoko in ieder geval aan de aftrap. Jerdy Schouten lijkt eveneens te kunnen rekenen op een basisplaats.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro; Veerman, Schouten, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Bij Feyenoord gaat het in de aanloop naar de topper tegen PSV vooral over de positie onder de lat. Timon Wellenreuther was de laatste weken de nummer één van Priske, maar hij ging in onder meer de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo niet helemaal vrijuit. Justin Bijlow kreeg afgelopen dinsdag in de bekerwedstrijd tegen MVV de kans en lijkt zijn basisplaats te behouden.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Giménez, Paixão.

Hoe staan PSV en Feyenoord ervoor in de competitie?

Wil Feyenoord in de tweede seizoenshelft nog een rol van betekenis spelen in de titelstrijd, dan moet de topper tegen PSV drie punten opleveren. De Rotterdammers vinden zich na een wisselvallige eerste seizoenshelft momenteel terug op de vierde plaats. De achterstand op koploper PSV is zeven punten. PSV is echter niet in beste doen. De Eindhovenaren zegevierden afgelopen dinsdag weliswaar met 8-0 tegen de amateurs van Koninklijke HFC, maar gingen in de voorgaande twee wedstrijden onderuit tegen Stade Brest en sc Heerenveen.

