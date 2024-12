PSV-fans vrezen voor het ergste: 'Verkoop hem maar, volgens Bosz is hij niet nodig'

Supporters van PSV zijn niet te spreken over de keuzes die Peter Bosz maakte voor de wedstrijd tussen sc Heerenveen en PSV (1-0). Op sociale media klinkt met name kritiek over de beslissing om op de bank te laten beginnen, ten faveure van Luuk de Jong.

De Amerikaanse aanvaller maakte dit seizoen tien doelpunten; concurrent De Jong staat op zes. In de Eredivisie scoorde alleen FC Twente-ster Sem Steijn (elf) dit seizoen vaker dan Pepi, die slechts vijf keer als basisspeler begon. Supporters van PSV hadden hem graag aan de aftrap zien verschijnen in Heerenveen, maar hij moest wachten tot minuut 67 om in te vallen.

Op sociale media zijn supporters van PSV kritisch: ze vrezen dat Pepi steeds gefrustreerder raakt. Vorige week zondag erkende technisch directeur Earnest Stewart al wel dat het ongeduld toeneemt bij de 21-jarige stand-in van De Jong.

