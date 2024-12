Arno Vermeulen verbaast Pierre van Hooijdonk: ‘Dat vind ik helemaal niks voor jou’

Arno Vermeulen wil zondagavond niet speculeren over de situatie van bij PSV. Dat zorgt voor verbazing bij Pierre van Hooijdonk, die van een journalist juist speculatie verwacht. Vermeulen begrijpt dit als het gaat om prestaties op het veld, maar vindt het ongepast te speculeren als het gaat om iemands mentale gezondheid.

Til baarde zondagmiddag opzien door na afloop van de wedstrijd op bezoek bij FC Utrecht (2-5) een boekje open te doen over zijn mentale gezondheid. “De laatste tijd… Ik heb geen vuur meer ofzo, man. Misschien moet ik dit niet zeggen hier, maar ik kan niet eens blij zijn na een goal. Ik sta zo neutraal op het veld. Hoe dat komt? Ik weet het niet, ik kan het niet plaatsen. Ik loop er een beetje verloren bij op het moment”, gaf de middenvelder na afloop van de wedstrijd aan in gesprek met ESPN.

Zondagavond komt de situatie van Til ook ter sprake bij Studio Voetbal. “Een voetbalburn-out, lijkt het wel”, stelt Van Hooijdonk. Waar iemand met een burn-out in de maatschappij over het algemeen naar huis wordt gestuurd om te herstellen, vindt de oud-spits het opvallend dat Til bij PSV opgesteld blijft worden. “Eigenlijk is dat gewoon hartstikke gevaarlijk. Ze sturen je niet voor niks naar huis”, gaat Van Hooijdonk verder. “Als ik PSV was, zou ik tegen hem zeggen: Joh, Guus, ga lekker twee weken op vakantie.”

Van Hooijdonk schrikt van Bosz

Wanneer vervolgens het interview met Peter Bosz wordt getoond, die aangeeft op de hoogte te zijn van de situatie, schrikt Van Hooijdonk. “Hij speelt gewoon nog”, spreekt de analist zijn verbazing uit. “Het belang van PSV is schijnbaar toch groter dan het individuele belang van Guus Til.” Vermeulen haakt daar direct op in door te stellen dat deze speculatie wel erg gevaarlijk is.

Vermeulen wil niet speculeren

“Hij stelt zich nu kwetsbaar op”, stelt Vermeulen. “Verder moeten we het even laten en horen we later wel wat er aan de hand is.” Die uitspraak verrast Van Hooijdonk. “Dat vind ik helemaal niks voor jou, als journalist.” Vermeulen antwoordt door te zeggen dat dit om meer draait dan voetbal. “Dit gaat om een mens die blijkbaar echt niet goed in zijn vel zit. Daarom zeg ik dat het heel gevaarlijk is daarover te speculeren en vooral over de rol van PSV te speculeren, want dat weten we helemaal niet.”

