De assistent-trainer van Koninklijke HFC spreekt voor bekerduel met PSV zijn ergernis uit

Jarno Verweij, assistent-trainer van Koninklijke HFC, begon zich in de aanloop naar het bekerduel met PSV lichtelijk te ergeren aan zijn spelers. Die waren de afgelopen week al nadrukkelijk bezig met de bekerkraker in Eindhoven, terwijl er drie dagen voor de ontmoeting in het Philips Stadion nog een belangrijke competitiewedstrijd op het programma stond.

Verweij is bij Koninklijke HFC in functie als assistent-trainer, maar doordat hoofdtrainer Gertjan Tamerus vanwege fysieke ongemakken al een paar weken afwezig is, zit hij dinsdagavond in het Philips Stadion als eindverantwoordelijke op de bank. Hij stond voor de aftrap van de bekerwedstrijd tegen PSV ESPN te woord en liet zijn licht schijnen over de aanloop naar het duel in Eindhoven. “Vanuit zaterdag was er vooral de opluchting dat we weer een resultaat hebben geboekt, dat hadden we gewoon echt hard nodig”, zo doelde Verweij op de overwinning bij HHC Hardenberg (1-2).

Koninklijke HFC heeft in de eerste seizoenshelft weinig potten kunnen breken in de tweede divisie en gaat als nummer negen de winterstop in. De overwinning op HHC was dus meer dan welkom, maar in de aanloop naar de wedstrijd in Hardenberg was er bij de spelers weinig aandacht voor de laatste competitiewedstrijd van 2024. Tot ergernis bij Verweij: “De aanloop er naartoe… We zijn in voorbereiding op de wedstrijd tegen Hardenberg, maar iedereen is bezig met PSV. Dat begon me op een gegeven moment ook een beetje te irriteren. Ik snap het wel, maar uiteindelijk moet je ook op zaterdag gewoon je ding doen en moet je ook gewoon presteren.”

Complimenten voor spelers HHC

Dat laatste lukte dus, want HHC werd op eigen veld op een 1-2 nederlaag getrakteerd. Koninklijke HFC heeft zodoende met een goed gevoel kunnen toewerken naar de krachtmeting met PSV. “Dat was een groot compliment voor de spelers. In de aanloop waren ze met PSV bezig, maar tijdens de wedstrijd hebben we er niks van gemaakt. De duels werden volop aangegaan, dus dat was goed. Maar vanaf de terugweg, zeker omdat je gewonnen hebt, was het alleen maar PSV, daarnaar uitkijken en er vooral van genieten”, aldus Verweij, die dinsdagmiddag een andere sfeer proefde in de bus. “Het was een stuk stiller en dan merk je toch dat de spanning toeneemt, want die jongens spelen in principe de mooiste wedstrijd uit hun loopbaan. Dat beseffen ze heel goed, maar ze willen er ook alles aan doen zodat het ook echt een wedstrijd is. Niet dat je alleen langskomt en het ondergaat. Je wil die wedstrijd écht aangaan op een waardige manier”, zo klonk het.

