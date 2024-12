Luuk de Jong: 'Wat verwachten jullie? Volgende keer ga ik gewoon naar de wc'

De spitsenstrijd bij PSV wordt volgens flink opgeklopt door de media. De aanvoerder ontbrak vorige week tegen FC Groningen, maar zat wel op de tribune en werd in beeld genomen bij de drie doelpunten van zijn concurrent . Zondag had De Jong tegen FC Utrecht (2-5 overwinning) weer een basisplek.

Pepi gaf hij onlangs aan dat hij er klaar voor is om dé spits van PSV te worden. Hij was dit seizoen goed voor tien doelpunten in 586 speelminuten in officiële wedstrijden voor het eerste elftal van PSV. “Ik heb het gevoel dat het er in de media meer over gaat dan dat het bij ons een dingetje is, zegt De Jong zondag na de overwinning op Utrecht. “Wij zijn goed op weg als PSV, dan wordt er misschien gezocht naar dingen om ons te breken. Wij laten ons niet gek maken en gaan gewoon door.”

“Ricardo is echt een superprof en doet het geweldig als hij speelt. Elke jongen die op de bank zit, wil graag spelen. Hij ook”, weet de aanvoerder van de Eredivisie-koploper. ”Voor een trainer is het fantastisch als je twee van dat soort spitsen hebt. Soms worden er keuzes gemaakt waarover spelers teleurgesteld zijn. Het is alleen maar goed dat je teleurgesteld bent. Hij doet het heel goed en heeft een geweldige instelling. Ik ben blij dat hij bij ons is. Daardoor moet ik ook elke wedstrijd leveren.”

De Jong heeft meegekregen dat hij vorige week tegen Groningen vaak in beeld werd genomen. “Je weet wel dat je in beeld komt. Maar je komt pas dertig seconden na het doelpunt in beeld. Eerst komen er juichbeelden en alles van de spelers en toen kwam ik nog eens in beeld. Ik weet niet wat jullie verwachten dat ik dan aan het doen ben. Of ik daar nog steeds sta te juichen op de tribune. Dat ze daarnaar blijven zoeken, ik weet hoe het werkt onderhand. Volgende keer ga ik gewoon naar de wc, dan kunnen ze me ook niet vinden", grapt De Jong.

