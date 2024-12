PSV-fans zijn niet te spreken over eerste helft tegen Brest, maar wijzen vooral naar 'de zwakste schakel'

PSV komt tot dusver niet geweldig voor de dag in Guingamp, waar het het opneemt tegen Stade Brest. Tijdens dit belangrijke duel in de Champions League stellen veel van de Eindhovenaren teleur, maar volgens twitteraars één in het bijzonder.

Vooraf werd verwacht dat Mauro Júnior zijn 'normale' plek als linksback weer in zou nemen tegen de Fransen. Dat bleek niet het geval. Peter Bosz hield grotendeels vast aan het team dat FC Twente alle hoeken van het veld had laten zien afgelopen weekend (6-1). Dat betekende ook dat Matteo Dams mocht starten. Die speelt echter een ongelukkige eerste helft en leverde de bal enkele keren zomaar in.

Artikel gaat verder onder video

De 20-jarige linksback speelt in de Eredivisie prima, maar is niet goed genoeg voor het allerhoogste niveau, is de algemene notie op X. Waar één iemand hem de zwakste schakel noemt, zegt een ander dat hij 'niet kan op dit niveau'. Een derde PSV-fan wil dat Bosz ingrijpt en de Belg van het veld haalt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN-analist verketterd om bizarre uitspraak over Johan Bakayoko: ‘Schaam je kapot’

Danny Koevermans wekte veel onbegrip in de rust van PSV - FC Twente.