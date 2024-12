PSV doet wat het moet doen en rekent eenvoudig af met Koninklijke HFC

PSV heeft dinsdag de volgende ronde van de KNVB-beker bereikt door HFC te verslaan. De amateurs kregen de eerste kans van de wedstrijd, maar daarna stelde de landskampioen orde op zaken: 8-0. Opvallend detail was dat twee van de doelpunten door HFC zelf gemaakt werden. De andere doelpunten kwamen op naam van Hirving Lozano, Ricardo Pepi, die twee keer scoorde, Guus Til en Ivan Perišić, die er ook twee maakte.

Peter Bosz voerde met de topper tegen Feyenoord in het vooruitzicht maar liefst zeven wijzigingen door. De opvallendste was de wissel onder lat, waar Joël Drommel de plek in nam van Walter Benítez. Verder maakten ook onder anderen Armando Obispo en Fredrik Oppegård hun opwachting in de basis. Voor PSV was dit de eerste bekerwedstrijd van dit seizoen. De bezoekers uit Haarlem versloegen in de vorige ronde profclub FC Emmen met 1-0 door een laat doelpunt van Marijn Ploem. In de tweede voorronde versloeg de tweede divisionist Poortugaal, dat in de vierde divisie uitkomt, met 1-3. Er waren 1350 uit fans meegereisd om de jacht op een bekerstunt met eigen ogen te volgen.

De gasten begonnen brutaal en kregen in de vijfde minuut de eerste kans van de wedstrijd via Marios Lomis, maar hij kwam met zijn passen net verkeerd uit om de voorzet van Xander van den Berg de juiste richting mee te geven. In de twaalfde minuut was het wel raak, maar dan aan de andere kant. Ivan Perišić passeerde aan de linkerkant twee verdedigers en legde de bal bij de tweede paal op het hoofd van Lozano, die de bal tegendraads binnen kopte: 1-0. In de achttiende minuut werd het 2-0 toen keeper Mitchel Michaelis een inzet vanaf de achterlijn van Pepi, nadat hij eerst een fraai hakje van de Amerikaan had gekeerd, in eigen doel werkte.

In de 31e minuut was het wel de naam van Pepi die op het scorebord kwam. Oog in oog met Michaelis raakte hij eerst nog het lijf van de keeper, maar kon de spits daarna in een leeg doel afwerken: 3-0. Zeven minuten later kwam ook Guus Til tot scoren toen hij een corner van Joey Veerman van dichtbij binnen kopte: 4-0. Dat was het laatste doelpunt voor rust, onder andere omdat Pepi zijn inzet via de binnenkant van de paal weer het veld in zag stuiteren.

PSV maakt er in de tweede helft nog een paar

Na rust lag het tempo een stuk lager bij PSV. Pas in de 66e minuut kwam het weer tot scoren toen Maxwell Frimpong een lage voorzet van Lozano tegen Ruben Heeremans aan schoot waarna de bal in het doel stuiterde: 5-0. HFC deed er alles aan om ook tot scoren te komen, maar Levi de Wilde kreeg de bal tot twee keer toe niet voorbij doelman Drommel en ook Rabbi Menda faalde alleen voor de sluitpost. In de 83e minuut maakte Pepi zijn tweede van de avond, toen hij de rebound van een schot van Obispo hard binnen schoot: 6-0. Perišić maakte vlak voor tijd de zevende en de achtste treffer van dichtbij: 8-0. Daar bleef het bij waardoor het bekeravontuur voor HFC voorbij is. PSV gaat komende vrijdag in de koker voor de loting voor de volgende ronde.

