PSV-middenvelder sluit winters vertrek niet uit: ‘Als er iets heel moois op me afkomt…’

kan niet uitsluiten dat hij komende transferperiode vertrekt bij PSV, zo vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De middenvelder heeft een transfer nog niet besproken met de Eindhovenaren, maar staat er wel voor open.

Land kwam ondanks de blessures van Joey Veerman en Jerdy Schouten de afgelopen periode niet in aanmerking voor minuten in het eerste elftal van PSV. Daardoor speelde hij naar zijn eigen idee te weinig, waardoor hij heeft gevraagd of hij meer bij Jong PSV kan spelen. De jonge middenvelder was vrijdag belangrijk met een goede actie voorafgaand aan de gelijkmaker tegen FC Den Bosch (1-1).

Hoewel Land nu bij PSV dus wel aan speelminuten kan komen, staat hij open voor een tijdelijk vertrek uit Eindhoven, bijvoorbeeld naar een Eredivisieclub. “Ik kijk wat er op me afkomt en mocht dat iets heel moois zijn, dan kan ik dat bespreken met PSV”, verklaart de achttienjarige middenvelder. “Ik heb er nog geen contact over gehad. De komende weken bekijken we het rustig.”

Land blij met trainingsniveau

Toch ziet Land het niet als straf om langer bij PSV te blijven. “Soms zie je wedstrijden van PSV en dan realiseer ik me dat het voor mij heel goed is om op dit niveau te trainen, bij PSV 1. Ik kan eigenlijk alleen maar blij zijn dat ik daar actief ben en hier bij Jong PSV mijn wedstrijden kan spelen.” Toch vindt hij het niet altijd makkelijk dat hij moet wachten op zijn kans in het eerste. “Maar in wedstrijden als tegen FC Twente zie je wel hoe hoog het niveau bij PSV is. Ik mag trots zijn dat ik bij PSV met deze gasten op het veld mag staan en daarvan kan leren.”

