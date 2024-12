Er klinkt opeens een heel ander geluid over twee spelers van PSV, die onmisbaar werden geacht

PSV-watcher Rik Elfrink schreef daags na de nederlaag tegen Stade Brest in de Champions League nog dat het gemis van ‘overduidelijk’ is, maar volgens verslaggever Jeroen Kapteijns van De Telegraaf is de impact van de afwezigheid van zowel als Schouten ‘minder groot geweest dan vooraf werd gevreesd’. Kapteijns is het er desalniettemin over eens dat de middenvelders van PSV en het Nederlands elftal de komende wedstrijden nog ‘iets extra’s’ kunnen geven aan het elftal van trainer Peter Bosz.

Veerman en Schouten moesten een belangrijk deel van de eerste seizoenshelft noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De sterkhouders ontbraken onder meer in de Eredivisietopper tegen Ajax (3-2 nederlaag) en konden ook in enkele Champions League-wedstrijden niet van waarde zijn voor hun ploeg. Veerman maakte begin deze maand op bezoek bij FC Utrecht zijn rentree, terwijl Schouten een paar dagen later tegen FC Twente weer in de selectie zat. Bosz gunde Schouten tijdens de 6-1 zege nog geen minuten, waardoor de verwachting was dat de middenvelder tegen Stade Brest zijn eerste minuten in bijna twee maanden zou gaan maken.

Maar dat was niet zo. Bosz hield Schouten, ondanks het zeer povere optreden van zijn elftal, de hele wedstrijd op de bank. En daar had Elfrink wel zo zijn bedenkingen over. “Spelers die niet beschikbaar zijn, worden bij tegenvallende resultaten altijd groter gemaakt dan ze zijn. Maar het gemis van met name Schouten is overduidelijk. Schouten en Veerman met ritme hebben in dit soort wedstrijden de kwaliteiten om het pure voetbal te laten zegevieren tegen fysiek reactievoetbal, een spelletje dat Stade Brest blijkens de uitslagen in de Champions League uitstekend beheerst. PSV miste de passing en het vermogen van Schouten om de counters voor te zijn en de tegenstander te verrassen”, zo schreef de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad.

Andere blik op afwezigheid Veerman en Schouten

Kapteijns kijkt er dus anders naar. “De alarmbellen gingen af bij PSV, toen in oktober na Veerman ook Schouten wegviel met een blessure. Hoe zou het de Brabanders vergaan zonder de gouden tandem, die zo belangrijk was geweest in het kampioensjaar? Nu beiden terug zijn in de wedstrijdselectie kan worden geconcludeerd dat de impact van hun afwezigheid minder groot is geweest dan vooraf werd gevreesd”, zo leest het op de website van De Telegraaf. PSV verloor bij afwezigheid van Veerman en Schouten enkel van Ajax en Stade Brest. Die nederlagen zijn volgens Kapteijns ‘negatieve uitschieters’ geweest. “Maar verder is PSV goed door de periode zonder de twee bepalende middenvelders gerold.”

Kapteijns wijst op de grote voorsprong in de competitie op de achtervolgers en het feit dat de ploeg van Bosz, ondanks de nederlaag tegen Stade Brest, kwalificatie voor de tussenronde van de Champions League ‘in eigen hand’ heeft. “De vacature op de nummerzespositie die Schouten en Veerman achterlieten, is de afgelopen maanden naar behoren ingevuld door afwisselend Mauro Júnior en Malik Tillman na een weifelend begin van de Braziliaan tegen Sparta en de dure fout van Tillman tegen Ajax.” Volgens Kapteijns valt het te bezien of Veerman en Schouten hun ploeg ‘zomaar weer’ bij de hand kunnen nemen. “Al mag worden verwacht dat ze met hun specifieke kwaliteiten toch iets extra’s aan het team kunnen geven in het afsluitende drieluik van dit kalenderjaar: sc Heerenveen-uit, Koninklijke HFC-thuis in de KNVB-beker en de topper in het Philips Stadion tegen Feyenoord volgende week zondag.”

