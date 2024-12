Franse media: ‘Droomontdekking van de Champions League’ bezorgt PSV pijnlijke avond

PSV beleefde dinsdag een pijnlijke avond op bezoek bij Stade Brest (1-0). De mannen van Peter Bosz kwamen in Frankrijk niet tot scoren, wat de thuisploeg vooral te danken had aan een uitblinkende . De enkelvoudig international wordt in de Franse media de hemel in geprezen na zijn optreden tegen de Eindhovenaren.

“Stade Brest leek opnieuw gewillig en tamelijk solide, maar kunnen doelman Bizot bedanken”, schrijft L’Équipe, dat de doelman meerdere cruciale reddingen zag verrichten. “Hij is de droomontdekking van de Champions League geworden. Bizot werd verslagen door een schot van Ismael Saibari, maar werd gered door zijn rechterpaal.” Waar PSV dus de nodige moeite had de Nederlandse goalie te passeren, was dat aan de andere kant niet het geval. “Brest wist een formidabele efficiëntie over te leggen door te scoren met de enige echte kans van de eerste helft.”

Volgens Le Figaro is Bizot ‘heldhaftig’. “De Nederlandse doelman haalde dinsdag een lelijke truc uit tegen zijn landgenoten”, leest het. “De laatste muur van de Bretons, van wie in de eerste helft veel werd gevraagd, toonde zijn volledige palet van reddingen.” Daarnaast is de krant van mening dat er dinsdag een enorme stunt heeft plaatsgevonden. “David nam het op tegen Goliath, die vandaag PSV heette.”

Die lofzang voor Bizot gaat Le Parisien in mee. “Brest werd gered door een monumentale Bizot en verraste PSV”, schrijft de krant. “In de wateren van Roudourou bleef het schip van Brest overeind, ondanks de Nederlandse waarschuwingsschoten. Bizot moest er alles aan doen het zinken te voorkomen.”

De supporters van PSV kunnen zich voorbereiden op in ieder geval twee transfers.