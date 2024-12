Robin van Persie wijst beste trainer van de Eredivisie aan: ‘We kennen onze plek’

Robin van Persie vindt Peter Bosz momenteel de beste trainer van de Eredivisie. Dat zegt de coach van sc Heerenveen zondag na het uitduel met Willem II (1-2).

Heerenveen rekende zondag in een spectaculaire slotfase af met Willem II, door een doelpunt in blessuretijd van Luuk Brouwers. Volgende week wacht voor de manschappen van Van Persie in eigen huis de ontmoeting met koploper PSV. De trainer van de Friezen geeft voor de camera van ESPN hoog op over de Eindhovenaren.

“We kennen onze plek. PSV is in mijn ogen het beste team in Nederland. Dat laten ze iedere week zien”, stelt Van Persie. “En ze hebben ook de beste coach, vind ik. Dat wordt ook voor mij een hartstikke mooie uitdaging, maar vooral voor de spelers. De uitdaging zal vooral zijn om ons eigen spel te durven spelen tegen het beste team van Nederland.”

“Of we dat durven? Daar gaan we zeker voor”, vervolgt Van Persie. “In het verdedigen, aanvallen en schakelen zullen we dicht bij onszelf blijven. Dat moeten we vooral zien als een hele mooie test. Volgens mij maakt PSV tegen iedereen minimaal twee goals. Dus we zullen er drie moeten maken.”

Door de overwinning op Willem II is Heerenveen opgeklommen naar een tiende plaats in de Eredivisie, met achttien punten uit vijftien wedstrijden. PSV is koploper met 42 punten uit 15 duels; achtervolger FC Utrecht volgt op 7 punten.

