PSV'er kan het niveau niet aan en krijgt een beschamende 4 als cijfer

heeft dinsdagavond de slechtste indruk gemaakt aan de kant van PSV. De Belgische verdediger werd na 45 minuten spelen gewisseld, aangezien hij een slecht niveau haalde in Guingamp. Hij is echter niet de enige: ook en zijn kritisch beoordeeld.

In het Eindhovens Dagblad krijgt PSV-doelman Walter Benítez woensdagochtend het hoogste cijfer. De doelman maakte indruk met een aantal prachtige reddingen, waarmee hij PSV in de wedstrijd hield. Hij kan van PSV-watcher Rik Elfrink in het ED dan ook rekenen op een 6,5 als cijfer.\

Het laagste cijfer dat Elfrink uitdeelde is aan Dams: een 4. De Belg zakte door het ijs en dat is niet voor het eerst dit seizoen: Voor rust had de PSV' er uit eigen kweek het opnieuw moeilijk en kwam hij verdedigend in de problemen en offensief kwam er weinig gevaar van zijn kant. Net als eerder dit seizoen tegen Ajax was hij te eenvoudig te passeren en niet in staat om een niveau te bereiken dat Champions League-waardig is", schrijft Elfrink over de linksback.

Tillman en Bakayoko krijgen van Elfrink een 4,5. Bakayoko maakte tegen de Fransen vaak genoeg foute keuzes, terwijl Tillman slap oogde bij de tegentreffer: "Hij pakte ook nog een domme gele kaart en is daardoor geschorst voor de volgende en cruciale wedstrijd, uit bij Rode Ster Belgrado", schrijft Elfrink.

Het wordt voor PSV in Belgrado zonder Tillman en Dams, die ook geschorst is, een heel karwei om drie punten binnen te halen. Die drie punten zijn wel broodnodig, want daarna komt het in topvorm verkerende Liverpool op bezoek in Eindhoven.

