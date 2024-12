Familliedrama op eerste kerstdag voor Real Madrid-aanvaller Endrick (18)

De familie van Real Madrid-talent (18) heeft een gitzwarte Kerst beleefd. Op eerste kerstdag, 25 december, is Maurício Nunes Gonçalves, de echtgenoot van Endricks oudere zus Lavinia Sudre, om het leven gekomen bij een schietpartij in de buurt van de Braziliaanse hoofdstad Brasilia.

Dat wordt althans gemeld door het Franse RMC Sport. Het medium schrijft dat Gonçalves (38) in een bar meermaals door het hoofd geschoten zou zijn. Ooggetuigen zouden tegenover de politie hebben verklaard dat er geen onenigheid tussen de dader en het slachtoffer aan de schietpartij vooraf is gegaan. Er loopt momenteel een onderzoek naar het motief van de dader.

Lavinia, de weduwe van Gonçalves, heeft met twee stories op haar Instagram gereageerd op het tragische nieuws. "Ik zou vandaag enkel positieve en blije dingen willen posten, maar helaas is dat niet het geval. Vandaag nemen we afscheid van iemand wiens leven op een wrede manier veel te vroeg is beëindigd." De uitvaart van Gonçalves vond een dag na de moord plaats. Afgaande op zijn eigen social media-activiteit, was Endrick daar zelf niet bij aanwezig.

Endrick geldt als een van de grootste talenten van Brazilië en staat ondanks zijn jonge leeftijd al op dertien A-interlands, waarin hij goed was voor drie doelpunten. Real nam de aanvaller afgelopen zomer voor 47,5 miljoen euro over van Palmeiras. Voor De Koninklijke kwam Endrick in zijn eerstel halfjaar tot vijftien wedstrijden, waarvan slechts eentje als basisspeler. De Braziliaan was daarin in totaal goed voor twee doelpunten en één assist.

