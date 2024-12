'Ihattaren heeft maar 2,7 kilometer meer afgelegd dan een bejaarde wandelaar'

RKC-middenvelder kreeg afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard voor het eerst sinds ruim drie jaar een basisplaats in de Eredivisie. De 22-jarige linkspoot wist, ondanks het feit dat hij van alle spelers de meeste kilometers aflegde, Valentijn Driessen niet te imponeren.

Driessen is 'blij en verdrietig tegelijk' met wat Ihattaren zaterdagavond in Sittard op de mat legde. "Hoewel hij allerminst afgetraind oogt, houdt hij het tegen Fortuna Sittard negentig minuten vol. Met enkele weergaloze acties aan de bal laat hij zien het voetballen zeker nog niet verleerd te zijn. Bij het tweede doelpunt van de Waalwijkers is hij betrokken", schrijft hij in De Telegraaf.

"Bij momenten zie je de Ihattaren, die door de Engelse voetbalsensatie Cole Palmer van Chelsea werd gezien als de beste speler waar hij ooit tegen heeft gevoetbald in jeugdinterlands", vervolgt Driessen. "Het is daarom een wrange constatering dat die Ihattaren zaterdagavond in Sittard bij de nummer zeventien van de Eredivisie moet knokken voor zijn carrière."

Hoewel het optreden van Ihattaren Driessen niet kon bekoren, wil de journalist de middenvelder 'het voordeel van de twijfel' geven. "Laat Ihattaren alleen niet geloven in mooie praatjes en ongefundeerde complimenten van hielenlikkers. Zoals na Fortuna Sittard-RKC. Toen hij een pluim kreeg omdat hij 11,7 kilometer had gelopen, het meeste van alle spelers van RKC. Dat zegt meer over die andere spelers dan over Ihattaren, terwijl 11,7 kilometer in anderhalf uur niets voorstelt voor een topspeler op het hoogste niveau in Nederland.", is de chef voetbal van De Telegraaf kritisch.

Ihattaren loopt iets meer dan bejaarde wandelaar

Daarbij maakt Driessen de vergelijking met de gemiddelde wandelaar. "Wie wandelt loopt zes kilometer per uur. Voor een wedstrijd zonder extra speelminuten is dat negen kilometer. Dus heeft Ihattaren in negentig minuten maar 2,7 kilometer meer afgelegd dan een bejaarde wandelaar", besluit hij.

