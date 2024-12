Mossou velt kiezelhard oordeel over Eredivisie-directeur: 'Karma is genadeloos'

Sjoerd Mossou vindt dat er sprake is van karma voor Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta Rotterdam. Dat schrijft hij in De Nagalm van het Algemeen Dagblad. Mossou stelt dat de Sparta-directeur een mes in de rug van Jeroen Rijsdijk heeft gestoken en dat de Spangenaren niets zijn opgeschoten met het ontslag van de oefenmeester.

Rijsdijk werd op 1 november ontslagen bij Sparta, terwijl de ploeg ruim een maand geleden nog op een keurige elfde plaats de Eredivisie stond. Onder leiding van Maurice Steijn is de ploeg inmiddels afgegleden naar de zestiende plaats, een positie die aan het einde van de rit play-offs om promotie/degradatie zou betekenen. "Zou Jeroen Rijsdijk eigenlijk in karma geloven?", vraagt Mossou zich af na de 0-2 nederlaag van Sparta tegen NAC Breda op Het Kasteel.

"Karma is genadeloos voor Gerard Nijkamp", stelt Mossou. "De technisch directeur die het achter de coulissen op een akkoordje gooide met zijn oude werkvriend Maurice Steijn, sluw wachtend op een moment om Rijsdijk een mes in de rug te steken. De ‘td’ ook die deze selectie samenstelde met een – zeker voor Sparta-begrippen – ongekend hoog spelersbudget."

Volgens Mossou ging het ontslag van Nijkamp gepaard met 'opzichte leugens'. Zo benoemt de journalist dat prominente Spartanen als Hugo Borst zich schaamden voor het onfatsoen 'over de rug van Rijsdijk'. "Een trainer die vorig jaar nog goed was voor een keurige achtste plaats in de Eredivisie."

Ontslag Rijsdijk bij Sparta zinloos

Sparta is dan ook het bewijs dat Rijsdijk niet om de juiste redenen ontslagen. "Je ontslaat een trainer niét als het even tegenzit, of omdat de opstelling je niet zint, of omdat de trainer zogezegd ‘een beetje moeizaam communiceert’. Dat doe je al helemaal niet omdat je nog een oude bekende weet die wel een baantje kan gebruiken", kraakt Mossou een harde noot.

In de ogen van Mossou is de relatie tussen de trainer en de spelersgroep het 'enige echt relevante meetpunt'. "Is die nog overwegend prima, zoals dat bij Rijsdijk en deze Sparta-selectie het geval was, dan is een ontslag per definitie zinloos, sterker nog: je neemt het risico op een volkomen averechts effect. Dat kun je karma noemen, maar ‘oliedomme blunder’ mag natuurlijk ook", besluit hij.

