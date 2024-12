Speler van Ajax durft plots van titel te dromen: ‘Zes punten, het begint te borrelen’

Ajax durft stilaan weer de dromen van een titelrace met koploper PSV. Het verschil tussen beide teams op de ranglijst bedraagt na deze speelronde nog ‘maar’ zes punten.

PSV leed zaterdag een verrassende nederlaag op bezoek bij sc Heerenveen (1-0), terwijl Ajax zondag won van Almere City (3-0). De Amsterdammers hebben de tweede plaats overgenomen van FC Utrecht en zijn PSV genaderd tot op zes punten. PSV sluit de eerste seizoenshelft in de Eredivisie volgende week af met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord, terwijl Ajax dan Sparta Rotterdam bezoekt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Francesco Farioli is Hans Kraay junior spuugzat en pakt verslaggever keihard aan

“Het is gewoon een hele belangrijke overwinning. Dit zijn drie zeer goede punten voor ons, want we klimmen nu naar plek twee. Dat is ons doel voor de winterstop”, spreekt Kenneth Taylor afloop voor de camera van de NOS. Taylor blonk tegen Almere City uit met een doelpunt en een assist.

De middenvelder geeft toe dat Ajax stiekem naar boven kijkt op de ranglijst, ondanks dat PSV lang ongenaakbaar leek in de Eredivisie. “Ik denk dat we altijd naar onszelf moeten kijken. We hebben de afgelopen weken wat dure punten laten liggen, maar natuurlijk begint het te borrelen als PSV nu op zes punten staat”, erkent Taylor. “Maar wat ik al zeg: we moeten gewoon naar onszelf kijken en onze eigen wedstrijden winnen.”