Boulevard: Sportjournalist Sam van Royen en Suzanne Schulting delen droevig nieuws

Sportverslaggever Sam van Royen en schaatsster Suzanne Schulting hebben een punt achter hun relatie gezet, zo heeft het tweetal laten weten aan RTL Boulevard. Ziggo Sport-journalist Van Royen was 2,5 jaar samen met Schulting.

Van Royen en Schulting waren sinds 2022 samen, maar hebben na een periode van 2,5 jaar besloten om er een punt achter te zetten. Juicechannel RealityFBI berichtte hier maandag voor het eerst over, waarna het nieuws is bevestigd aan RTL Boulevard, dat navraag deed bij het tweetal: "We wensen elkaar het beste voor in de toekomst. Los van dit statement zullen we geen verdere mededelingen doen en we hopen dat onze privacy en die van onze familie wordt gerespecteerd."

Schulting is drievoudig olympisch kampioen shorttracken en timmerde daarmee al een tijdje aan de weg in de sportwereld, maar Van Royen maakt inmiddels ook flink carrière. Momenteel reist de 27-jarige journalist namens Ziggo Sport af naar verschillende wedstrijden in de Champions League. Daarnaast verzorg hij presentaties vanuit de studio. Eerder werkte hij achter de schermen bij Vandaag Inside, waar hij ook zijn ex-vriendin Schulting heeft leren kennen.

