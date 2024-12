'Eredivisie-topscorer van 2022/23 dient transferverzoek in'

Anderhalf jaar na zijn vertrek uit Nederland heeft een transferverzoek ingediend bij zijn club Celta de Vigo, zo melden Spaanse media. De Griek eindigde als speler van FC Utrecht in het seizoen 2022/23 nog, samen met Xavi Simons, bovenaan de topscorerslijst van de Eredivisie.

FC Utrecht telde in de zomer van 2021 een bedrag van 1,2 miljoen euro neer om Douvikas over te nemen van Niki Volos in zijn vaderland. Twee jaar en (in alle competities) 32 doelpunten later telde Celta het tienvoudige van dat bedrag neer om de spits naar Spanje te halen. In zijn debuutjaar moest Douvikas voormalig FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen boven zich dulden in de pikorde, maar kwam de Griek desondanks tot zeven competitie- en zes bekerdoelpunten voor Celta.

Strand Larsen vertrok afgelopen zomer naar Wolverhampton Wanderers, maar Douvikas heeft niet kunnen profiteren van het vertrek van zijn concurrent. Trainer Cladio Giráldez geeft dit seizoen namelijk de voorkeur aan de 31-jarige Borja Iglesias, die wordt gehuurd van Real Betis. Douvikas wordt zodoende vooral als invaller gebruikt en kwam in LaLiga tot drie doelpunten, daarnaast was hij tweemaal trefzeker in het bekerduel met UD San Pedro (1-5).

'Vertrek op huurbasis het meest waarschijnlijk'

Estadio Deportivo schrijft dat Douvikas dusdanig ontevreden is over zijn huidige rol, dat hij de clubleiding van Celta zou hebben verzocht om deze winter mee te werken aan een vertrek. De club zou daar alleen medewerking aan willen verlenen als het de betaalde transfersom, twaalf miljoen euro dus, zou terugverdienen. Het medium verwacht daarom dat een vertrek op huurbasis het meest waarschijnlijk zou zijn voor Douvikas, die bij Celta nog vastligt tot medio 2028.

