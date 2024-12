‘Directeurtje’ Vandaag Inside wijst De Mol af: ‘Alles gedaan mij binnenboord te houden’

Marco Louwerens, beter bekend als ‘directeurtje’ van Vandaag Inside, stopte in de zomer van 2023 als televisiedirecteur van Talpa. Daar baalde John de Mol sterk van en deed er alles aan hem te behouden. Momenteel is hij alleen nog als crisismanager van Vandaag Inside actief, maar hij heeft naar eigen zeggen wel een fout gemaakt in de afspraken daarvoor.

Louwerens verraste vorig jaar door te stoppen als televisiedirecteur van Talpa, waarna hij werd opgevolgd door Frans Klein. “Frans en ik zijn erg goed met elkaar”, begint de voormalig directeur in gesprek met Panorama over zijn vertrek. “Ik heb hem een maand of drie ingewerkt, dat was wel een beetje lang, maar we liepen daarbij nog net niet als Jut en Jul door de gangen.”

Volgens Louwerens was hij bij de komst van Klein vooral blij dat hij het wat rustiger aan zou gaan kunnen doen. “Vervolgens dacht ik: ik kan ook proberen om voor mezelf te beginnen. Na die gedachte ben ik ’s nachts wel zwetend wakker geworden, met mijn nagels in het kussen. Ik schrok van mijn eigen gevoel en gedachte”, gaat hij verder.

Daar heeft Louwerens het vervolgens met De Mol over gehad. “Omdat dat gevoel steeds sterker werd, ben ik naar John gegaan: Ik wil weg en iets voor mezelf beginnen”, herinnert hij zich. “Toen heeft John alles geprobeerd om mij binnenboord te houden, dat streelt je ego en is alleen maar leuk. Hij is geen man die snel opgeeft.” Louwerens weet nog dat De Mol probeerde hem nog een half jaar binnenboord te houden, om hem een zak geld mee te geven als hij dan nog steeds wilde vertrekken. “Dat heb ik niet gedaan, wel ben ik als VI-man aan Talpa verbonden gebleven.”

Crisismanager Vandaag Inside

Momenteel is Louwerens nog wel op freelancebasis actief bij Talpa, als crisismanager van Vandaag Inside. “Ik noem het geen werk. Als er iets gebeurt, dan ben ik er”, geeft hij aan. “Ik ontvang daar een maandelijkse bijdrage voor, daar heb ik met Talpa een contractje voor afgesloten. Ik had beter per relletje uitbetaald kunnen worden, dan was ik nu rijk geweest”, doelt hij op de vele ruzies tussen Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee.