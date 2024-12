Johan Derksen geeft goudeerlijke mening: 'Smakeloos, ik vind het verschrikkelijk'

Johan Derksen heeft maandagavond in Vandaag Inside zijn goudeerlijke mening over De Bevers Vieren Kerst. Derksen had zelf een veelbesproken rolletje in de show van John de Bever en diens partner Kees die afgelopen weekend in Ahoy werd opgenomen, maar blijkt zelf bepaald geen liefhebber.

Derksen onthulde anderhalve maand geleden al dat hij aanwezig zou zijn bij de opnames, maar dat zijn bijdrage door RTL - dat de show met Kerst uitzendt - uit de tv-registratie zal worden geknipt. "Dat zou hypocriet zijn", meende kijkcijferkoningin Tina Nijkamp destijds. "Echt zo typisch tv-wereld en zo hyporcriet van ofwel John de Bever of van Sven Sauvé (ceo RTL Nederland, red.) en Peter van der Vorst (programmadirecteur RTL, red.) als dit waar is. Eén grote poppenkast. Consistent tot aan de bankrekening", aldus Nijkamp.

In de maandaguitzending van Vandaag Inside worden beelden vertoond van het optreden van Hélène Hendriks. De presentatrice zong live op de bühne het nummer Kleine Vogel en bracht vrijdag in de Vandaag Inside-studio al een klein voorproefje ten gehore. Valentijn Driessen vond het maar niks, zo zegt de Telegraaf-journalist: "Ik moet eerlijk zeggen: dat was het eerste moment dat ik dacht: ik stop ermee, met kijken. Het wegzapmoment. Ja, dat meen ik, maar gelukkig duurde het heel kort", aldus Driessen.

Derksen, ook zeer bekend om zijn voorliefde voor een heel ander muziekgenre dan wat er in Ahoy gebeurde, haakt in: "Het probleem met die avonden is: ik vind het smakeloos. Een hele grote groepering vindt het leuk, hossen, maar ik vind het verschrikkelijk. Je kunt het niet een beetje leuk vinden. Of je haat het, of je vindt het geweldig."

