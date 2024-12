'John de Mol zwicht: grote wens Wilfred Genee gaat tóch in vervulling'

Wilfred Genee lijkt tóch zijn zin te gaan krijgen bij de onderhandelingen met John de Mol over zijn contractverlenging. De presentator zou, net als Johan Derksen en René van der Gijp, een akkoord te hebben bereikt om een jaar langer door te gaan met Vandaag Inside en krijgt daarnaast tóch zijn felbegeerde eigen programma, zo heeft Evert Santegoeds vernomen.

Genee stak de afgelopen tijd zijn ambitie om naast VI een eigen (interview)programma te mogen maken niet onder stoelen of banken. De 57-jarige presentator kreeg echter steevast nul op het rekest bij Talpa. Santegoeds meldde maandag in de podcast Strikt Privé dat er een akkoord tussen Genee en De Mol zou liggen over een contractverlenging. "Er is een hand geschud en de deal is – volgens mijn informatie – rond. Het gaat dus gewoon weer gebeuren, nog een jaar VI. Ik denk zonder interviewprogramma", sprak de hoofdredacteur van het blad Privé destijds.

In Shownieuws komt Santegoeds echter met nieuwe informatie: "Wat ik begrepen heb is dat er afgelopen vrijdag al witte rook gekomen is. Nog niet op papier, maar wel is toen Frans Klein, de directeur van Talpa, gesignaleerd op de Luxury Expo in Amsterdam waar Genee zijn programma voor BNR maakte", zegt de journalist.

"Daar zou het tot een grote overeenkomst gekomen zijn die nog verder wordt uitgewerkt, die wordt op papier gezet", vervolgt Santegoeds. "Daar zou dan óók een tegemoetkoming aan Genee in zitten dat hij vanaf september volgend jaar een programma zou krijgen." Santegoeds houdt nog wel een kleine slag om de arm: "Het zijn allemaal geruchten die de ronde deden op die beurs, mensen hebben het nauwlettend in de gaten gehouden. Dat is het verhaal, dan zou iedereen die houdt van VI, jij dus ook (tegen presentatrice Tooske Ragas, die recent nog weinig vleiend werd besproken door Derksen, red.), rustig achteruit kunnen gaan zitten en zich verheugen op toch nog weer een heel seizoen vanaf volgend jaar september."

