Wilfred Genee klinkt plots door speakers van Eredivisie-stadion

De stem van Wilfred Genee was zondagmiddag plots te horen in de Euroborg bij de wedstrijd tussen FC Groningen en PEC Zwolle. Het nieuwe nummer van de presentator, Zomaar een Avond in de Kroeg, werd tegen het einde van de rust gedraaid in het stadion van de promovendus.

Genee bracht eind oktober zijn nieuwe single Zomaar een Avond in de Kroeg uit, die hij diezelfde avond ten gehore bracht in de uitzending van Vandaag Inside. Terwijl de presentator zijn optreden verzorgde, kreeg hij bijna de hele studio mee in het gefeest. Alleen Johan Derksen bleek geen fan te zijn van de muzikale escapade van zijn collega.

Het nummer van Genee is al bijna 300.000 keer beluisterd op Spotify en doet het daarmee uitstekend. Dat de single van de presentator steeds gangbaarder begint te worden, werd ook zondag duidelijk. Tegen het einde van de rust van de wedstrijd tussen FC Groningen en PEC Zwolle galmde de hit van Genee namelijk door de speakers in de Euroborg, wat duidelijk te horen is op de achtergrond van een analyse van Pascal Kamperman en Jan Joost van Gangelen bij ESPN.

