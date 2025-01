Ajax neemt afscheid van Ünüvar, Feyenoord-fan maakt komische fout - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax heeft definitief afscheid genomen van Naci Ünüvar, die zijn contract bij de Amsterdammers heeft laten ontbinden en per direct de overstap maakt naar FC Twente. Ondertussen heeft een Feyenoord-fan voor een komische noot gezorgd door per ongeluk een mail te sturen naar de verkeerde burgemeester van Lille, wat leidde tot een humoristische reactie uit België. Verder is er nieuws over de mogelijke opvolger van Devyne Rensch bij Ajax, terwijl Feyenoord zich voorbereidt op cruciale Champions League-wedstrijden.

© Imago

Ajax bevestigt definitief afscheid van Ünüvar

Naci Ünüvar trekt de deur bij Ajax definitief achter zich dicht. De Amsterdammers melden dat het tot medio 2026 lopende contract van de vleugelaanvaller per direct wordt beëindigd. De 21-jarige Ünüvar maakt per direct de overstap naar FC Twente, waar hij ook al is gepresenteerd. Lees hier meer over het vertrek van Ünüvar.

© Imago

Feyenoord-fan treedt in voetsporen van Liverpool-supporters met komische Europese flater

Feyenoord speelt op 29 januari in de Champions League tegen het Franse LOSC Lille. Een goedgemutste fan van de Rotterdammers stuurde een positief bericht naar de burgemeester van Lille, maar bleek daarbij een fout te hebben gemaakt. Hij kreeg namelijk reactie uit België. Lees hier meer over de komische fout van de Feyenoord-fan.

© Imago

Ajax nadert akkoord over transfer: 'Hij zal dit weekend niet spelen tegen sc Heerenveen'

Ajax-verdediger Devyne Rensch is nog maar één stap verwijderd van een transfer naar AS Roma, dat meldt Gianluca Di Marzio. Volgens de Italiaanse transferjournalist zijn de partijen 'zeer dicht' bij een overgang van de 21-jarige rechtsback naar de Italiaanse hoofdstad. Lees hier meer over de mogelijke transfer van Rensch.

© Imago

Feyenoord nadert volgende ronde Champions League: wat moet er nog gebeuren?

Feyenoord staat de komende twee weken voor allesbepalende wedstrijden in de Champions League. De ploeg van Brian Priske neemt het in eerste instantie op tegen het Duitse Bayern München, waarna een week later de uitwedstrijd tegen Lille OSC wacht. Lees hier wat Feyenoord nog nodig heeft om door te gaan.

© Imago/realtimes

Ajax raakt naast Rensch mogelijk ook andere basisspeler van vorig seizoen kwijt