'Ajax raakt naast Rensch mogelijk ook andere basisspeler van vorig seizoen kwijt'

, , , én worden allemaal in verband gebracht met een vertrek bij Ajax, maar het valt ook niet uit te sluiten dat deze maand de deuren van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekt. Dat schrijft clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad althans. De Duitser werd na zijn basisplaats vorig seizoen al snel door Francesco Farioli naar de bank verwezen.

Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat baarde in augustus 2023 opzien door vijf miljoen euro te betalen voor de komst van Ramaj. Ajax had op dat moment al drie doelmannen onder contract staan: Gerónimo Rulli, Jay Gorter en Remko Pasveer. Laatstgenoemde kampte echter met blessureleed. Ramaj moest in eerste instantie Rulli en Gorter voor zich dulden, maar nadat beiden geblesseerd waren geraakt, kreeg hij de kans om zichzelf te laten zien. Die greep hij met beide handen en onder John van ’t Schip raakte hij zijn basisplaats dan ook niet meer kwijt.

Bij aanvang van dit seizoen kreeg Ramaj echter te horen dat hij niet langer de eerste doelman was. Farioli koos voor Pasveer, waardoor de Duitser al het hele seizoen op de bank zit. Hij maakte tot op heden één keer zijn opwachting in de hoofdmacht, in de thuiswedstrijd tegen Willem II op 27 oktober. In de KNVB-beker was er geen rol voor hem weggelegd en daar zal geen verandering in komen, want Ajax verloor dinsdagavond met 2-0 van AZ en ligt daardoor al uit het toernooi. Het zou zomaar kunnen dat Ramaj zijn laatste wedstrijd voor Ajax al heeft gespeeld. “Een vertrek van reservekeeper Ramaj is immers ook niet uitgesloten, al wisten de trainer en technisch directeur dat voor de eliminatie tegen AZ ook al”, zo schrijft Inan donderdag op de website van het Algemeen Dagblad.

Ajax wil overbodige spelers van de hand doen

Ramaj is zeker niet de enige Ajax-speler die wordt gelinkt aan een vertrek uit de hoofdstad. Rensch maakt mogelijk deze maand al de overstap naar AS Roma. Van den Boomen en Tahirovic hebben beiden weinig perspectief in Amsterdam en staan op de nominatie om te vertrekken. Dat geldt ook voor Wijndal, ware het niet dat hij afgelopen zaterdag tegen RKC Waalwijk een knieblessure opliep die hem zes tot zeven weken aan de kant houdt. Ajax hoopt voor het verstrijken van de deadline nog enkele overbodige spelers al dan niet tijdelijk van de hand te kunnen doen én in ieder geval Raúl Moro binnen te halen als versterking. “Als Ajax Moro weet te strikken, is een verblijf van de veelal als linksbuiten opererende spits Akpom ook minder urgent”, zo klinkt het. Mike Verweij meldde onlangs al dat Ajax eventueel bereid is om Akpom in januari te laten gaan, al denkt Farioli daar anders over.

