Ajax vergeleken met mooie vrouw: 'Je wordt altijd belazerd'

David Endt heeft in een monoloog tijdens de eindejaarsspecial van Rejaxie een interessante vergelijking getrokken. De journalist en voormalig werknemer van Ajax vergeleek de Amsterdamse club met een mooie vrouw.

Endt loopt al lang in de voetballerij mee, en deelt zijn gedachtegoed over de club uit de hoofdstad. "Iedereen vindt dat hij Ajax is. Maar Ajax is niet één ding. Ajax is een samenstelling van een heleboel mensen die een bepaald gevoel hebben. Ajax is ook als een mooie vrouw, je wil er graag bij zijn, je wil er graag tegenaan schurken." En vervolgens, lachend: "Maar eigenlijk is het bijna een hoer. Je wordt altijd in de maling genomen of belazerd. Er is nooit echt totale eenheid waardoor je denkt: dit is echt mijn club."

Artikel gaat verder onder video

De journalist heeft het daarbij vooral over de verdeeldheid binnen Ajax. "Er zijn zoveel andere ideeën, zoveel stromingen, en dus ook zoveel belangen, omdat het een grote club is, dat het heel gauw verdeeld wordt."

Als voorbeeld kijkt Endt terug 15 maart en de daaropvolgende periode. Alex Kroes werd aangesteld, maar niet veel later bleek dat hij met voorkennis aandelen van de club had gekocht. Kroes werd geschorst, maar kon uiteindelijk toch als technisch directeur bij Ajax beginnen. "Voor mij was dat een emblematisch verhaal. Een voorbeeld van hoe het bij Ajax altijd wel weer mis kan gaan. Iedereen was weer klaar om positieve vibraties te krijgen. En dan komt er toch weer iets, waardoor de boel wordt ondermijnd, waardoor je een belachelijke rol krijgt binnen voetballend Nederland. Daar is Kroes schuldig aan, en daar zijn de mensen om hem heen schuldig aan. Dat vond ik zo pijnlijk."

