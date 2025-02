Francesco Farioli neemt het een dag na de wedstrijd tegen Galatasaray op voor Jordan Henderson

Ajax-trainer Francesco Farioli is vrijdagmiddag opgekomen voor , om wie deze week veel te doen is. Naar verluidt wilde de Engelsman dolgraag naar Monaco vertrekken, maar speelde ondanks geschillen met de clubleiding een degelijke wedstrijd tegen Galatasaray (2-1). Dáár wil de Italiaanse coach de nadruk opleggen.

Op de persconferentie van vrijdag krijgt Farioli de vraag of Henderson al sorry heeft gezegd. Veel fans van Ajax zagen de middenvelder donderdag met minder inzet dan normaal spelen en niet meejuichen met zijn teamgenoten. Farioli wil daar echter niks van weten. "Wat mij betreft hoeft hij zich nergens voor te verontschuldigen. Hij speelde een hele goede wedstrijd, hij ging alle duels aan, hij was heel sterk in situaties waar je inzet voor moet tonen."

Artikel gaat verder onder video

De trainer hamert juist op de positieve kanten van de prestatie van Henderson, die er ondanks een moeilijke situatie toch gewoon stond. "Hij liet weer zijn professionalisme zien, zijn toewijding aan de club. Voor mij hoeven we geen andere kwesties of discussiepunten te creëren."

LEES OOK: Farioli komt vlak voor Klassieker met slecht nieuws voor Ajax-fans

Ook werd er tijdens de persconferentie gesuggereerd dat Hendo de autoriteit van Farioli zou hebben aangetast. Ook daar is de oefenmeester het niet mee eens. "Hij heeft mijn autoriteit niet aangetast. Het gaat hierbij om een speler die op een specifiek punt in zijn carrière is aanbeland. De afgelopen zoveel uur is niet makkelijk voor hem geweest. Dat kunnen we niet ontkennen. Hoe hij er stond was eigenlijk een teken van respect richting de club en zijn teamgenoten." De aanvoerderband ging vlak voor de wedstrijd naar Remko Pasveer, die Farioli goed vond spelen. "Bovendien zeg ik altijd dat dit team uit meerdere aanvoerders bestaat en dat hebben we gisteravond bewezen."

Komend weekend staat De Klassieker op het programma. Mika Godts is een tijdje uit de roulatie, terwijl het nog onduidelijk is of Oliver Edvardsen zijn opwachting al kan gaan maken. Henderson lijkt gewoon inzetbaar te zijn, aangezien een de Engelsman zou hebben besloten bij Ajax te blijven.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Treurigmakende’ situatie rondom Ajax-speler: ‘Kapotgemaakt door Team Farioli’

Valentijn Driessen ziet dat er van een talentvolle speler van Ajax 'niets meer over is' en geeft trainer Francesco Farioli de schuld.