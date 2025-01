Francesco Farioli doet dringende oproep aan Alex Kroes, vlak voor de deadline

Francesco Farioli hoopt dat Ajax nog een rechtsback weet te strikken in de laatste paar dagen van de transferwindow. De Italiaan geeft op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen Galatasray aan het vertrek van anders 'creatief' te moeten gaan oplossen. Dat is een allesbehalve ideaal scenario voor de coach van Ajax.

Het vertrek van Rensch naar AS Roma heeft ervoor gezorgd dat Ajax de vaste rechtsachter is verloren. Anton Gaaei is een logische vervanger, maar er moet een verdediger bij wil Ajax het vertrek van Rensch op een goede manier kunnen opvangen. Die vervanger is er voorlopig nog niet. Inmiddels begint de tijd te dringen voor de Amsterdamse club, want 4 februari sluit de transferwindow.

Farioli neemt het woord 'rechtsback' niet in de mond op de persconferentie, maar laat wel doorschemeren dat het heel belangrijk is dat Ajax op die positie nog versterkt wordt: "Devyne is vertrokken, dus op het moment is er een vacature op zijn positie. Natuurlijk kunnen we dat creatief oplossen met wat spelers, maar idealiter zou het fijn zijn om een echte vervanger te hebben."

Vooralsnog lijkt het er niet op dat Ajax in onderhandeling is met een rechtsback. Tajon Buchanan werd even aan de Amsterdammers gelinkt, maar is inmiddels vertrokken naar Villarreal. De multifunctionele Youri Regeer is door Alex Kroes gehaald, maar wordt door Farioli niet gezien als rechtsachter. Dat gaf de Italiaan woensdagmiddag opnieuw aan op het persmoment met de aanwezige media.

"Ik geloof dat Youri’s kwaliteiten het best tot wasdom komen op het middenveld, als nummer 8", geeft Farioli aan. De coach van Ajax denkt dat Regeer ook lager op het middenveld goed kan functioneren: "Ook als nummer 6 is hij een speler die het team dingen kan brengen. En natuurlijk kan hij, als het echt nodig is, ons ook op een andere positie helpen", doelt Farioli op een rol als rechtsback.