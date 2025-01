Ajax-fans reageren vrijwel allemaal hetzelfde nadat ze de opstelling voor AZ-uit zien

Ajax-trainer Francesco Farioli kiest dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen AZ in de achtste finales van de KNVB-beker voor zijn sterkste opstelling. Dat zeggen veel fans van de Amsterdammers na het zien van de opstelling althans. Farioli heeft zijn formatie op twee plekken gewijzigd ten opzichte van het thuisduel met RKC Waalwijk van afgelopen zaterdag.

In de aanloop naar de ontmoeting tussen AZ en Ajax in de KNVB-beker werd bekend dat Farioli sowieso geen beroep kan doen op Davy Klaassen. De middenvelder had zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk nog een basisplaats, maar moet het bekerduel in Alkmaar aan zich voorbij laten gaan. Dat geldt ook voor Owen Wijndal. De linksback, die op de nominatie staat om te vertrekken, viel tegen RKC nog wel in, maar viel in de slotfase geblesseerd uit. Wijndal mist zodoende het duel met zijn oude club, al was het natuurlijk de vraag geweest of hij überhaupt in actie was gekomen.

Want Farioli kiest er dinsdagavond voor om met zijn sterkste opstelling te starten. Dat concludeert een groot aantal Ajax-supporters op X. Farioli baart dit seizoen regelmatig opzien door zijn opstelling op veel plekken te wijzigen en daardoor zeker niet in elke wedstrijd met zijn - op papier althans - beste elf te starten. Dat deed de Italiaan ook niet tijdens het laatste bezoek aan AZ in december. Toen begonnen onder meer Brian Brobbey, Bertrand Traoré en de net weer herstelde Mika Godts op de bank. De aanvallers maakten in de tweede helft alsnog hun opwachting en Brobbey (aangever) en Godts (doelpuntenmaker) waren verantwoordelijk voor de Amsterdamse aansluitingstreffer, maar een 2-1 nederlaag kon niet voorkomen worden.

Ajax heeft in de bekerwedstrijd dus nog wat recht te zetten. Het is Farioli menens. De coach liet vorige week op een persconferentie nog blijken graag ver te komen in de KNVB-beker en dat is dus ook aan zijn opstelling te zien. “Beste opstelling die je hebt momenteel. In ieder geval lekker dat ze de wedstrijd serieus nemen”, zo reageert iemand onder het bericht van de opstelling op X. Hij is zeker niet de enige die er zo over denkt. “Starten met je beste opstelling van dit moment vanavond, revanche pakken op AZ”, klinkt het en ook ‘lekkere opstelling’ komt voorbij. Farioli heeft zijn opstelling, zoals hierboven al aangegeven, dus op twee plekken gewijzigd. Kian Fitz-Jim vervangt Klaassen en Bertrand Traoré krijgt de voorkeur boven Steven Berghuis.

Bekijk hier de opstellingen van AZ en Ajax voor hun bekertreffen.

Ajax moet flink aan de bak

De ontmoeting tussen AZ en Ajax begint om 18.45 uur. AZ speelde afgelopen zaterdag nog met 2-2 gelijk tegen PSV, nadat het twee keer op voorsprong was gekomen. In de competitie is het verschil tussen nummer twee Ajax en nummer zes AZ negen punten. Dat zegt echter weinig, want AZ is een traditioneel lastige tegenstander voor de Amsterdammers. Van de laatste zes onderlinge ontmoetingen wonnen de Alkmaarders er vier, twee keer eindigde het onbeslist. Voor de laatste Amsterdamse zege moeten we terug naar 3 maart 2022. Toen won Ajax in de halve finale van de KNVB-beker met 0-2 in Alkmaar. Berghuis en Klaassen waren destijds de doelpuntenmakers. Eerstgenoemde start dinsdagavond op de bank, Klaassen is er dus helemaal niet bij.

