Kraay junior geeft duidelijk aan wat Kroes moet doen met Henderson

Ajax moet aan zijn contract houden, zo geeft Hans Kraay junior aan bij Voetbalpraat. Volgens de analist is de Engelsman te belangrijk voor de Amsterdammers om hem zo laat in de transferperiode te laten gaan.

De mogelijke transfer van Henderson is het gesprek van de dag. De middenvelder zou met Ajax in gesprek zijn om zijn contract te laten ontbinden, om vervolgens transfervrij naar AS Monaco te kunnen. Donderdagavond stond de Engelsman wel in de basis bij Ajax tegen Galatasaray (2-1), maar droeg hij niet de aanvoerdersband.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: René van der Gijp vindt topclubs Eredivisie slecht beleid voeren rondom Hancko, Lang en Brobbey

Bij Voetbalpraat krijgt Kraay de vraag of Alex Kroes Henderson moet laten gaan. “Nee”, stelt de analist direct. “We zijn met zijn allen heel kritisch geweest toen hij van de zandbak kwam. Hij was niet topfit, maar is topfit geworden.” Daarnaast is de Engelsman volgens de oud-voetballer altijd aanspeelbaar en krijgt hij de bal ook bijna altijd bij een medespeler. “Ik vind het een goede speler.”

LEES OOK: ‘Ajax deed kort voor akkoord met Edvardsen bod van tien miljoen op andere linksbuiten’

Kees Kwakman denkt toch dat Ajax er goed aan doet Henderson te laten vertrekken, gezien de financiële situatie. De routinier is een van de grootverdieners en zou zo’n 4,5 miljoen euro per jaar op zijn bankrekening gestort krijgen. “Dat is toch iets dat je continu hoort dat bij Ajax aan de gang is. Ik zou het dus wel begrijpen als ze hem laten gaan.”

Moet Ajax Henderson laten vertrekken? Laden... 48.5% Ja, ongemotiveerde spelers moeten weg 51.5% Nee, aan zijn contract houden 66 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jorrel Hato geeft Ajax-fans hoogstpersoonlijk duidelijkheid over toekomst

Jorrel Hato wordt gelinkt aan Liverpool en Real Madrid. De verdediger van Ajax spreekt zich duidelijk uit over een mogelijk vertrek uit Amsterdam.