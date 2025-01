Sneijder ziet mooie toekomst in het verschiet voor Ajax-speler: 'Dan kan hij de top halen'

Wesley Sneijder ziet zeker één speler rondlopen bij Ajax die de top van Europa kan halen: . Dan moet volgens de oud-voetballer echter wel de juiste tussenstap zich aandienen.

Guido Aalbers kwam zondag met de uitspraak dat Taylor met zijn laatste seizoen in Amsterdam bezig is. Sneijder reflecteert op die keuze van de middenvelder en zijn entourage bij Rondo. "Ik begrijp het wel. Rensch heeft 150 wedstrijden achter zijn naam staan voor Ajax, Taylor komt daar ook een beetje in de buurt. 23 jaar, dat was toevallig ook de leeftijd waarop ik ergens anders wilde gaan spelen." Taylor heeft momenteel 143 duels voor Ajax 1 achter zijn naam staan en wordt in mei 23.

Sneijder stelt wel een belangrijke voorwaarde voor een transfer van Taylor. "Alleen dan moet wel de juiste club komen. Waar hij gaat spelen en niet op de bank terecht komt. En als die niet komt, dan moet je net als Berghuis bijtekenen." Sneijder hoopt op een vergelijkbaar traject als spelers als Koopmeiners (nu Juventus, red.) en Reijnders (AC Milan, red.) maakten. "Dat zijn wel spelers van ongeveer hetzelfde kaliber denk ik. En zij zitten nu ook bij het Nederlands elftal." De analist krijgt vervolgens van Youri Mulder de vraag of Taylor de echte top zou kunnen halen, waarop Sneijder stelt: "Ik denk dat het met een tussenstap zeker zou kunnen."

Ook Alex Kroes geeft zijn mening over de speler, die dit seizoen op vijf doelpunten en vijf assists in achttien Eredivisieduels staat. "Ik vind Kenneth ook een hele goede voetballer. Hij heeft vorig jaar heel veel over zich heen gehad. Hij kon, en daar heb ik het met aan het begin van het seizoen over gehad, veel meer goals maken. Dat doet hij nu: hij is beslissend. Hij heeft longen en inhoud; dat is ongekend. Kind van de club en een mooie kerel."

