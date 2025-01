Kroes beticht van te weinig ambitie: 'Volgend seizoen met Ajax volle bak voor de titel'

Ronald de Boer is het niet eens met de uitspraken van Alex Kroes. De technisch directeur van Ajax stelde dat de Amsterdammers voor 2026 geen grote prijs zal pakken, iets wat De Boer te mager vindt.

Kroes begon oorspronkelijk op 15 maart aan zijn klus als algemeen directeur in Amsterdam, maar werd door handelen met voorkennis geschorst door Ajax. Iets meer dan een maand later mocht Kroes dan toch beginnen bij zijn nieuwe club, maar in een nieuwe rol: die van technisch directeur. De Utrechter moest een frisse wind laten waaien bij Ajax, nadat onder andere Sven Mislintat voor veel onrust had gezorgd. Met de aanstelling van Francesco Farioli en enkele gerichte toevoegingen aan de selectie, lijkt de rust weer wat wedergekeerd bij de club uit de hoofdstad. Na een achterstand van maar liefst 35 punten op landskampioen PSV aan het einde van het vorige seizoen, bedraagt dat verschil momenteel slechts zes, terwijl de prestaties in de Europa League prima te noemen zijn.

De technisch directeur stelde echter dat Ajax vóór 2026 geen grote prijs zal pakken. Daar sluit De Boer zich niet bij aan, zo deelt de jeudtrainer van de club in Voetbal International. "Dat kun je realistisch noemen. Maar ik vind dat je als Ajax meer ambitie moet uitstralen. Erken dat ook volgend seizoen nog lastig zal zijn én zeg dat we desondanks volle bak voor de landstitel gaan. Dat zijn we aan onze stand verplicht." De Boer wil wat meer 'Amsterdamse branie' terugzien bij Kroes.

De oud-international heeft ook al meer dan eens gezien hoe vergankelijk het voetbal kan zijn. In 2018/19 stonden de Amsterdammers nog met één been in de finale van de Champions League, vier seizoenen later werd Ajax in eigen land voorbijgestreefd door Feyenoord en PSV. "Het kan snel weer omkeren allemaal. Bij Ajax hebben we kunnen zien hoe rap een grote berg geld kan verdampen. In sportief opzicht kan ook de situatie bij PSV veranderen, mochten ze straks een paar sterkhouders kwijtraken." De potentiële vertrekken van Jerdy Schouten, Joey Veerman, Olivier Boscagli, Noa Lang, Malik Tillman en Ismael Saibari na dit seizoen zijn zeker niet uitgesloten. "Bij Ajax moeten we zorgen dat we gereed zijn voor dat moment. Er wordt nu veel en goed gewerkt aan een nieuw fundament. We hebben een tijd van chaos gehad, dat is nu onder controle. Het schip is weer op koers en dat werd tijd ook."

