Nikki van Esch, vriendin van Weghorst: ‘Had een verschrikkelijke hekel aan jou, een vervelend ventje’

heeft tegenover Helden Magazine een boekje opengedaan over zijn relatie met Nikki van Esch. De twee zijn inmiddels al dertien jaar samen, al ontwikkelde de liefde zich in eerste instantie niet zonder slag of stoot. “Ik had een verschrikkelijke hekel aan jou”, zegt Van Esch met enige vorm van sarcasme.

Weghorst en Van Esch kennen elkaar vanuit de jeugd en zijn inmiddels dertien jaar samen. Het stel heeft vier dochters: Juul (6), Lucie (4), Daantje (2) en Wies. De spits van Ajax legt uit hoe de relatie tot stand is gekomen. “Wij woonden allebei in Borne en gingen in Hengelo naar de middelbare school. We kwamen bij elkaar in de klas in 4 havo. Je was meteen verliefd op mij”, begint de boomlange aanvalsleider lachend.

Van Esch reageert lachend en met een knipoog: “Ik had een verschrikkelijke hekel aan jou, vond jou een vervelend ventje. Daar hebben meer mensen last van.” Weghorst legt uit: “Ik was een uitslover. Op school deed ik altijd een beetje stoer, ik gedroeg me als een popie jopie.” Van Esch en Weghorst fietsten samen naar school. “Ik leerde jou beter kennen en zag dat je ook een andere kant had”, zegt Van Esch.

‘Je liet niks meer van je horen’

Na de eerste zoen liet Van Esch ‘twee weken niks van haar horen’. “Dat voelde als twee maanden. Ook na de vakantie, toen school weer begon, liet je weinig merken. Uiteindelijk besloot ik met een ander meisje af te spreken, dat vond je toch niet zo leuk”, blikt Weghorst terug. “We trokken weer naar elkaar toe. In het begin was het nog een beetje aan en uit, maar het voelde wel altijd als iets wat bijzonder was”, sluit Van Esch af.

