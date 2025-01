'Ajax-vertrek uitgesteld: middenvelder pas ná Galatasaray-thuis naar nieuwe club'

Ajax stelt het tijdelijke vertrek van middenvelder naar Sparta Rotterdam nog enkele dagen uit. De IJslander is reeds medisch gekeurd bij de Rotterdamse club, maar zal zich volgens De Telegraaf pas ná het Europa League-duel met Galatasaray van aanstaande donderdag melden bij de selectie van Maurice Steijn.

Gisteren (dinsdag) wist diezelfde krant te melden dat Hlynsson de knoop had doorgehakt en zijn jawoord heeft gegeven aan Sparta. Ook FC Twente, NEC en Go Ahead Eagles hadden de talentvolle middenvelder graag op huurbasis binnengehaald, maar de aanwezigheid van zijn voormalige Ajax-trainer Steijn zou uiteindelijk de doorslag hebben gegeven.

Ajax-watcher Mike Verweij schrijft woensdag dat Hlynsson inmiddels de medische keuring bij Sparta met goed gevolg heeft doorstaan. Waar een dag geleden nog werd gemeld dat de IJslander zich dinsdag al bij zijn nieuwe ploeggenoten op het trainingsveld zou gaan voegen, blijkt de situatie nu tóch anders te liggen. "Ajax wil in het Europa League-duel met Galatasaray nog over hem kunnen beschikken", schrijft de clubwatcher. Daarom zal Hlynsson pas vrijdag aansluiten bij de Sparta-selectie. De middenvelder zou komende zondag, in het thuisduel met FC Groningen, kunnen debuteren op Het Kasteel.

Hlynsson kwam vorig seizoen, mede onder Steijn, in alle competities nog tot 34 wedstrijden in Ajax 1. Daarin was de talentvolle middenvelder goed voor tien doelpunten en drie assists. Sinds de komst van Francesco Farioli is Hlynssons zicht op speelminuten echter drastisch vertroebeld. De IJslander mocht dit seizoen tot op heden slechts negen keer opdraven in de hoofdmacht, waarvan vier keer als basisspeler. Regelmatig vindt Hlynsson zichzelf terug in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij bij Jong Ajax de nodige speeltijd krijgt.

